Женщина на легковушке сбила пенсионерку на «зебре» в Ростовской области

Posted 28 октября, 07:18
Published 28 октября, 07:18
Modified 28 октября, 07:20
Updated 28 октября, 07:20
ДТП случилось днем 27 октября, около 15:30 мск. По предварительной информации, 33-летняя женщина за рулем Citroën ехала по улице Ленина. В районе дома №157 она повернула на проспект Карла Маркса, не уступив дорогу пешеходу. Бабушка, переходившая проезжую часть по «зебре», оказалась под колесами авто.
Очевидцы тут же вызвали скорую. Прибывшие медики доставили пострадавшую пенсионерку в больницу. Как уточнили в ведомстве, личность пешехода до сих пор не установлена. Возможно, она все еще находится без сознания.
Пару дней назад под колеса машины попал 7-летний велосипедист. Мальчик выехал из-за дерева прямо перед грузовиком.