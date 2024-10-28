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Posted 28 октября, 07:18

Published 28 октября, 07:18

Modified 28 октября, 07:20

Updated 28 октября, 07:20

Женщина на легковушке сбила пенсионерку в Ростовской области

Женщина на легковушке сбила пенсионерку на «зебре» в Ростовской области

28 октября 2024, 07:18
Фото: ГАИ Ростовской области
Женщина на легковушке сбила пенсионерку в Ростовской области
В городе Шахты Ростовской области пожилая женщина попала под колеса легковушки, сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП случилось днем 27 октября, около 15:30 мск. По предварительной информации, 33-летняя женщина за рулем Citroën ехала по улице Ленина. В районе дома №157 она повернула на проспект Карла Маркса, не уступив дорогу пешеходу. Бабушка, переходившая проезжую часть по «зебре», оказалась под колесами авто.

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Очевидцы тут же вызвали скорую. Прибывшие медики доставили пострадавшую пенсионерку в больницу. Как уточнили в ведомстве, личность пешехода до сих пор не установлена. Возможно, она все еще находится без сознания.

Пару дней назад под колеса машины попал 7-летний велосипедист. Мальчик выехал из-за дерева прямо перед грузовиком.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Пешеход#Госавтоинспекция#Пожилая женщина#Происшествие
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