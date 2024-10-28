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Posted 28 октября, 16:26

Published 28 октября, 16:26

Modified 28 октября, 16:27

Updated 28 октября, 16:27

С начала года «Ростовводоканал» ликвидировал десять тысяч засоров канализации

Жители новых районов Ростова чаще других смывают в унитаз простыни и одежду

28 октября 2024, 16:26
Фото: «Ростовводоканал»
С начала года «Ростовводоканал» ликвидировал десять тысяч засоров канализации
С начала года «Ростовводоканал» ликвидировал десять тысяч засоров канализации, сообщили в ресурсоснабжающей организации.

По словам коммунальщиков, чаще всего закупорки происходят из-за того, что люди смывают в канализацию бытовой и даже строительный мусор. Аварийные бригады достают из колодцев одежду, полотенца, простыни, предметы личной гигиены.

Крупногабаритный мусор создаёт в трубах непроходимые пробки и выводит из строя дорогостоящее оборудование насосных станций.

«Как итог — неудобства для горожан и дополнительная финансовая нагрузка для ресурсоснабжающего предприятия», — заключают в водоканале.

Антилидерами по количеству засоров называют все новые микрорайоны и ЖК, в том числе Левенцовку и Красный Аксай.

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Ранее сообщалось, что власти Ростова планируют почистить забитые ливневки.

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