Жители новых районов Ростова чаще других смывают в унитаз простыни и одежду

Posted 28 октября, 16:26
Published 28 октября, 16:26
Modified 28 октября, 16:27
Updated 28 октября, 16:27
По словам коммунальщиков, чаще всего закупорки происходят из-за того, что люди смывают в канализацию бытовой и даже строительный мусор. Аварийные бригады достают из колодцев одежду, полотенца, простыни, предметы личной гигиены.
Крупногабаритный мусор создаёт в трубах непроходимые пробки и выводит из строя дорогостоящее оборудование насосных станций.
«Как итог — неудобства для горожан и дополнительная финансовая нагрузка для ресурсоснабжающего предприятия», — заключают в водоканале.
Антилидерами по количеству засоров называют все новые микрорайоны и ЖК, в том числе Левенцовку и Красный Аксай.