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Posted 29 октября, 11:19

Published 29 октября, 11:19

Modified 29 октября, 11:19

Updated 29 октября, 11:19

Буцаев назвал пять регионов РФ, в которых зафиксирован дефицит контейнеров для ТКО

Буцаев назвал пять регионов РФ, в которых зафиксирован дефицит контейнеров для ТКО

29 октября 2024, 11:19
Фото: 1MI.
Худшая ситуация с обеспеченностью контейнерами и контейнерными площадками наблюдается в Карачаево-Черкесской Республике, а также республиках Бурятия, Дагестан, Ингушетия и Тыва.

Об этом сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев на заседании межведомственной рабочей группы по решению вопросов в сфере обращения с отходами.

Гендиректор РЭО отметил, что на сегодняшний день Минприроды России активно анализирует ситуацию с обращением с ТКО в регионах РФ. Одной из приоритетных задач является обеспечение контейнерными площадками и контейнерами. Работа в этом направлении, по его словам, нацелена как на оценку текущей ситуации, так и на разработку планов по созданию и приобретению контейнеров. Об этом пишет портал 56orb.ru.

По данным еженедельного анализа ситуации в регионах, стало известно, что в КЧР недостаток контейнеров составляет 38% от требуемого объема в 1500 штук, в Дагестане — 49% (требуется 17 724 шт.), в Ингушетии — 44% (547 шт.), а по Бурятии и Тыве информации нет. В КЧР наблюдается дефицит контейнерных площадок в размере 61% (1700 шт.), в Дагестане — 46% (5162 шт.), в Ингушетии — 64% (322 шт.), в Бурятии — 65% (6972 шт.), в Тыве — 65% (1110 шт.).

Среди лидеров по наличию контейнеров РЭО назвал 15 регионов. Лучшие показатели отмечены в Амурской, Архангельской, Вологодской, Кемеровской, Кировской, Московской, Нижегородской, Омской, Свердловской областях, Ненецком автономном округе, республиках Башкортостан и Коми, Ханты-Мансийском автономном округе, Чувашской Республике, Чукотском автономном округе.

Для анализа используются данные из Федеральной государственной информационной системы (ФГИС УТКО). В настоящее время среднероссийская обеспеченность составляет 8,9 контейнерной площадки на 1000 человек, 17,9 контейнера на 1000 человек. Дефицит по регионам в настоящее время составляет 16% по контейнерным площадкам и 19% по контейнерам.

Заместитель гендиректора РЭО по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой Алексей Макрушин сообщил, что многие руководители не имеют достаточной информации о дефиците контейнерных площадок и контейнеров, а сотрудничество с органами местного самоуправления и региональными операторами выстроено недостаточно хорошо. Проведение анализа в данной сфере также остается недостаточным.

Планируется создание дорожной карты по обеспечению контейнерными площадками и контейнерами, которую исполнительные органы власти регионов должны разработать совместно с органами местного самоуправления и другими участниками отрасли.

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