Буцаев назвал пять регионов РФ, в которых зафиксирован дефицит контейнеров для ТКО

Гендиректор РЭО отметил, что на сегодняшний день Минприроды России активно анализирует ситуацию с обращением с ТКО в регионах РФ. Одной из приоритетных задач является обеспечение контейнерными площадками и контейнерами. Работа в этом направлении, по его словам, нацелена как на оценку текущей ситуации, так и на разработку планов по созданию и приобретению контейнеров. Об этом пишет портал 56orb.ru.