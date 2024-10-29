Posted 29 октября, 04:38
Published 29 октября, 04:38
Modified 29 октября, 04:38
Updated 29 октября, 04:38
Собеседник подчеркивает, что желание западных сил заключается в окончательном уничтожении украинцев, как одного из составляющих славянского православного народа.
«Они хотят нанести максимальный урон нашему православию и нашему славянскому сообществу, куда входит Россия, Украина и Белоруссия. Поэтому на Украину идут поставки — в долг», — отмечает Виктор Водолацкий.
Собеседник объясняет, что долг Украины перед западными поставщиками исчисляется уже на сотни лет вперед. Да так, что даже внукам придется рассчитываться за эти долги, если в мозгах украинского народа не изменится понимание ситуации.
Ранее RostovGazeta сообщала, как Украине планировали передать дальнобойные ракеты, способные достать до Ростова.