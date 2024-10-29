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Posted 29 октября, 04:38

Published 29 октября, 04:38

Modified 29 октября, 04:38

Updated 29 октября, 04:38

Депутат Госдумы от Ростовской области Водолацкий рассказал, когда закончится СВО

Депутат Госдумы от Ростовской области Водолацкий рассказал, когда закончится СВО

29 октября 2024, 04:38
Фото: mil.ru
Депутат Госдумы от Ростовской области Водолацкий рассказал, когда закончится СВО
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Эксклюзив
Депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий сообщил корреспонденту RostovGazeta, что СВО может завершится скоро, если Запад перестанет присылать свое вооружение и своих наемников на территорию Украины.

Собеседник подчеркивает, что желание западных сил заключается в окончательном уничтожении украинцев, как одного из составляющих славянского православного народа.

«Они хотят нанести максимальный урон нашему православию и нашему славянскому сообществу, куда входит Россия, Украина и Белоруссия. Поэтому на Украину идут поставки — в долг», — отмечает Виктор Водолацкий.
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Собеседник объясняет, что долг Украины перед западными поставщиками исчисляется уже на сотни лет вперед. Да так, что даже внукам придется рассчитываться за эти долги, если в мозгах украинского народа не изменится понимание ситуации.

Ранее RostovGazeta сообщала, как Украине планировали передать дальнобойные ракеты, способные достать до Ростова.

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