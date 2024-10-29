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Posted 29 октября, 07:46

Published 29 октября, 07:46

Modified 29 октября, 12:14

Updated 29 октября, 12:14

Что такое дубайский шоколад и где его купить в Ростове

Дубайский шоколад может убить? Где купить модную сладость в Ростове и чем она опасна

29 октября 2024, 07:46
Фото: Изображение Midjourney. Что такое дубайский шоколад и где его купить в Ростове
Популярность этому десерту принесла его необычная комбинация вкусов: молочный шоколад, орехи, фисташковая паста и тесто катаифи — настоящая сахарная «бомба». Рассказываем, как появился этот необычный десерт, где его купить и можно ли приготовить дома.

Впервые дубайский шоколад появился в 2021 году. Основательница кондитерской в Дубае Fix Сара Хамуда (Sara Hamouda) придумала рецепт во время беременности. Однако широкую популярность необычное лакомство получило в 2023 году, когда популярный российский блогер снял ASMR-ролик в TikTok, где он с удовольствием ест на камеру десерт с зеленой начинкой. Видео набрало десятки миллионов просмотров. И все бросились искать сладость для гурманов. Некоторое время ее даже невозможно было достать в России.

Из чего делают дубайский шоколад

Главная суть дубайского шоколада заключается в начинке. В нее входят тесто катаифи (прим. — представляет собой слоеное тесто, порезанное на множество тонких, переплетенных между собой нитей), обжаренное на масле, фисташковая и кунжутная паста.

Производители дубайского шоколада дают более точный состав: натуральная фисташковая паста, белый бельгийский шоколад, сливки, тесто катаифи (мука, вода, соль, растительное масло, кукурузный крахмал, сливочное масло).

Некоторые производители завышают ценник, заверяя, что шоколад готовили вручную. Каждая плитка уникальна — поэтому так дорого.

Дубайский шоколад делают из теста катаифи, фисташковой пасты, бельгийского шоколада и сливок.Дубайский шоколад делают из теста катаифи, фисташковой пасты, бельгийского шоколада и сливок.
Дубайский шоколад делают из теста катаифи, фисташковой пасты, бельгийского шоколада и сливок.. Фото: Изображение Midjourney

Где в Ростове купить дубайский шоколад

На Avito можно найти самые разные предложения. Обычные плитки весом около 250 граммов обойдутся от 1500 до 4500 рублей. В первом случае речь идет о российских аналогах, приготовленных по известной рецептуре вручную. Во втором — об оригинальном десерте прямо из Арабских Эмиратов.

Есть и более скромные предложения, но и размер лакомства при этом тоже меньше. Например, квадратная плитка размером 4×4 сантиметра будет стоить около 200 рублей. В форме сердечка — 350-450 рублей, средние плитки — около 700 рублей.

Где в Ростове купить дубайский шоколадГде в Ростове купить дубайский шоколад
Где в Ростове купить дубайский шоколад. Фото: скриншот Avito.

Чуть выше ценовой диапазон наблюдается и на сайте Ozon. Там самые дорогие предложения достигают 5000 рублей, а самые дешевые начинаются от 500 рублей.

В одной из ростовских кондитерских в переулке Островского порционные плитки продают по 400 рублей, а одну килограммовую можно взять за 3500 рублей (под заказ).

В Турции на одном из местных маркетплейсов дубайский шоколад можно купить в несколько раз дешевле. Вероятно, некоторые предприимчивые путешественники, привозят его в Россию. Подобные объявления о продаже лакомства из самой Турции можно встретить в интернете.

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Калорийность дубайского шоколада

Исходя из 100 граммов продукта, его калорийность немногим превышает другие молочные шоколадки — около 560 килокалорий. Однако в отличие от привычных плиток по 90 граммов, дубайское лакомство часто продают 250-граммовыми порциями. А значит, и калорийность одной плитки достигает почти 1500 килокалорий.

Чем опасен дубайский шоколад

Людям с избыточным весом и диабетом придется воздержаться от трендовой «вкусняшки». А тем, у кого проблем со здоровьем нет, стоит есть не более 20 граммов в сутки. Впрочем, подобные рекомендации действуют и для молочного шоколада. Больше всего за день можно съесть только горького шоколада — 30 граммов.

— Надеюсь, плитку целую никто не ест за один раз, кусочек — и все, — рассказала RostovGazeta нутрициолог из Ростова Анаит Пономарева. — Это правда «инсулиновая бомба» и «сахарная кома». Помимо обычного шоколада, там есть и тесто, и фисташкавоая паста. Вред не только в большом количестве сахара, это еще и очень жирный продукт. Для желудка такое — как булыжник проглотить.

Кроме того, из-за содержания фисташковой пасты дубайский шоколад может быть смертельно опасным для людей с аллергией на орехи. В октябре RostovGazeta сообщала, как жительница Ростова попала в реанимацию после того, как перекусила фисташками.

Женщина и раньше ела орешки и никаких проблем со здоровьем у неё не возникало. Но в этот раз произошел анафилактический шок. У ростовчанки онемел язык и наступило удушье. В отделение реанимации она поступила с едва прощупывающимся пульсом, сильными отёками и очень низким давлением. Врачи позже объяснили, что аллергия может развиться в любом возрасте даже на те продукты, которые раньше не вызывали опасений.

Сколько калорий в дубайском шоколадеСколько калорий в дубайском шоколаде
Сколько калорий в дубайском шоколаде.
Фото: скриншот «Мой здоровый рацион». https://health-diet.ru/table_calorie_users/3412212/

Как сделать дубайский шоколад дома

Для приготовления понадобятся:

400 граммов молочного или темного шоколада;

200 граммов фисташковой пасты;

150 граммов катаифи;

40 граммов сливочного масла.

Шоколад нужно растопить на водяной бане, затем залить часть в форму и поставить в холодильник. На сковороде растопить сливочное масло, обжарить катаифи до золотистой корочки и смешать с фисташковой пастой.

После этого останется лишь достать форму с застывшим шоколадом и покрыть его смесью из теста и фисташковой пастой. А сверху — залить оставшимся шоколадом.

Десерт надо продержать в холодильнике около 30-60 минут, после чего можно вынимать из формы. Самое популярное лакомство 2024 года готово!

Домашняя шоколадка по стоимости практически не будет уступать дубайской. Только одно тесто катаифи стоит 800 рублей за упаковку в 300 граммов. Его продают также на маркетплейсах.

Рецепт дубайского шоколадаРецепт дубайского шоколада
Рецепт дубайского шоколада. Фото: Изображение Midjourney

Рецепт теста катаифи

Приготовить восточное тесто можно и дома, понадобится не так уж много ингредиентов. А вот в процессе приготовления придется потренироваться: наносить массу на сковороду нужно быстрыми уверенными движениями, буквально за несколько секунд.

Для катаифи нужны следующие продукты:

300 миллилитров воды;

400 граммов пшеничной муки;

2 куриных яйца;

щепотка соли.

Сначала нужно все тщательно перемешать, положить готовое тесто в пекарский мешок (или в целлофановый пакет, который нужно проткнуть тонкой иглой). Затем нанести массу струйками на раскаленную сухую сковороду так, чтобы получилась ажурная сетка. Обжаривать тесто нужно по 15 секунд с каждой стороны — и сразу выкладывать на тарелку.

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