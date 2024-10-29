Дубайский шоколад может убить? Где купить модную сладость в Ростове и чем она опасна

Женщина и раньше ела орешки и никаких проблем со здоровьем у неё не возникало. Но в этот раз произошел анафилактический шок. У ростовчанки онемел язык и наступило удушье. В отделение реанимации она поступила с едва прощупывающимся пульсом, сильными отёками и очень низким давлением. Врачи позже объяснили, что аллергия может развиться в любом возрасте даже на те продукты, которые раньше не вызывали опасений.