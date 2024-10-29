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Posted 29 октября, 16:19

Published 29 октября, 16:19

Modified 29 октября, 16:21

Updated 29 октября, 16:21

ДТП с погибшими и пострадавшими произошло на трассе в Матвеево-Курганском районе

Двое погибли, трое пострадали: фура раздавила легковушки в Ростовской области

29 октября 2024, 16:19
Фото: прокуратура Ростовской области. ДТП с погибшими и пострадавшими произошло на трассе в Матвеево-Курганском районе

Фура раздавила две легковушки на трассе в Ростовской области

ДТП с погибшими и пострадавшими произошло на трассе в Матвеево-Курганском районе, прокуратура Ростовской области организовала проверку.

Происшествие случилось 29 октября. Грузовой автомобиль, предположительно, потерял управление и снёс на своём пути легковушку, после чего врезался в другое авто. Затем фура улетела с трассы в кювет и перевернулась.

По предварительным данным, авария унесла жизни двух человек. Ещё трое оказались в больнице.

На место происшествия выехал заместитель прокурора района Георгий Арустамов. Надзорное ведомство организовало проверку по факту смертельного ДТП.

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Ранее трое детей пострадали в ДТП с трактором на трассе в Ростовской области.

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