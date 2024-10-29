Двое погибли, трое пострадали: фура раздавила легковушки в Ростовской области

Posted 29 октября, 16:19
Published 29 октября, 16:19
Modified 29 октября, 16:21
Updated 29 октября, 16:21
Происшествие случилось 29 октября. Грузовой автомобиль, предположительно, потерял управление и снёс на своём пути легковушку, после чего врезался в другое авто. Затем фура улетела с трассы в кювет и перевернулась.
По предварительным данным, авария унесла жизни двух человек. Ещё трое оказались в больнице.
На место происшествия выехал заместитель прокурора района Георгий Арустамов. Надзорное ведомство организовало проверку по факту смертельного ДТП.