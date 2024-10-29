ФАС оштрафовала «Ростовское ДСУ» почти на 60 млн рублей за картельный сговор

Posted 29 октября, 12:04
Published 29 октября, 12:04
Modified 29 октября, 12:06
Updated 29 октября, 12:06
Согласно материалам дела, весной 2023 года сразу пять дорожных компаний: «Ростовское ДСУ», «Т-Транс», «Тацинское ДСУ», «Ростовавтодорстрой» и «Танрогское ДСУ» вступили в сговор на торгах. Речь идет о госконтракте на 16 миллиардов рублей на ремонт и строительство дорог в Адыгее, Волгоградской и Ростовской областях. Однако уже летом монопольное ведомство распознало сговор и наложило на них штраф.
«Ростовское ДСУ» должно было выплатить 6,4 миллиарда рублей. Однако данная сумма значительно выше 4% от всей выручки предприятия. Тогда штраф снизили до 59,4 миллиона рублей. Решение ФАС не устроило компанию, и она обратилась в суд для его обжалования.
Арбитражный суд Москвы выслушал обе стороны процесса и оставил решение ФАС без изменений.
Ранее ФАС начала проверку рекордного роста цен на сливочное масло в Ростовской области.