ФАС оштрафовала «Ростовское ДСУ» почти на 60 млн рублей за картельный сговор

Согласно материалам дела, весной 2023 года сразу пять дорожных компаний: «Ростовское ДСУ», «Т-Транс», «Тацинское ДСУ», «Ростовавтодорстрой» и «Танрогское ДСУ» вступили в сговор на торгах. Речь идет о госконтракте на 16 миллиардов рублей на ремонт и строительство дорог в Адыгее, Волгоградской и Ростовской областях. Однако уже летом монопольное ведомство распознало сговор и наложило на них штраф.