rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 октября, 12:04

Published 29 октября, 12:04

Modified 29 октября, 12:06

Updated 29 октября, 12:06

ФАС оштрафовала «Ростовское ДСУ» почти на 60 млн рублей за картельный сговор

ФАС оштрафовала «Ростовское ДСУ» почти на 60 млн рублей за картельный сговор

29 октября 2024, 12:04
Фото: 1MI. ФАС оштрафовала «Ростовское ДСУ» почти на 60 млн рублей за картельный сговор
Арбитражный суд Москвы оставил в силе решение федеральной антимонопольной службы, которая оштрафовала крупного дорожного подрядчика ООО «Ростовское ДСУ» почти на 60 миллионов рублей, информирует пресс-служба ФАС.

Согласно материалам дела, весной 2023 года сразу пять дорожных компаний: «Ростовское ДСУ», «Т-Транс», «Тацинское ДСУ», «Ростовавтодорстрой» и «Танрогское ДСУ» вступили в сговор на торгах. Речь идет о госконтракте на 16 миллиардов рублей на ремонт и строительство дорог в Адыгее, Волгоградской и Ростовской областях. Однако уже летом монопольное ведомство распознало сговор и наложило на них штраф.

Власти Ростова отсудят у АТП 38 млн рублей из-за плохой работы транспорта
Узнать подробнее

«Ростовское ДСУ» должно было выплатить 6,4 миллиарда рублей. Однако данная сумма значительно выше 4% от всей выручки предприятия. Тогда штраф снизили до 59,4 миллиона рублей. Решение ФАС не устроило компанию, и она обратилась в суд для его обжалования.

Арбитражный суд Москвы выслушал обе стороны процесса и оставил решение ФАС без изменений.

Ранее ФАС начала проверку рекордного роста цен на сливочное масло в Ростовской области.

Читайте также:
Агентство в Ростове наказали за музыку недружественных стран в ресторане «Дон-Плазы»На продуктовом рынке под Ростовом нашли почти 600 литров поддельной Coca-ColaВ Волгодонске суд заставил уничтожить трусы с американским логотипом
#Регина Симакова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дорожные работы#ФАС#Штраф#Торги#Последние новости Ростова на сегодня#Арбитражный суд#Компания#Сговор#Дорожное строительство#Картельный сговор
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика