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Posted 29 октября, 12:06

Published 29 октября, 12:06

Modified 29 октября, 12:08

Updated 29 октября, 12:08

Голубев назвал напряжённой ситуацию с атаками дронов на Ростовскую области

Голубев назвал напряжённой ситуацию с атаками дронов на Ростовскую области

29 октября 2024, 12:06
Фото: Правительство Ростовской области. Голубев назвал напряжённой ситуацию с атаками дронов на Ростовскую области
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Специальная военная операция на Украине: последние новости на сегодня
Ситуация с атаками беспилотников и ракет на Ростовскую область контролируемая, заявил губернатор Василий Голубев.

Делегация из Ростовской области посетила с рабочим визитом Луганск. Губернатор Василий Голубев провёл встречу с главой ЛНР Леонидом Пасечником. Они обсудили вопросы безопасности критической инфраструктуры в свете постоянных атак дронов и ракет.

По словам Голубева, противник «не снижает интенсивность воздушных атак». Для ударов по Ростовской области используют ударные БПЛА дальнего действия и ракеты.

«В целом ситуация контролируемая, хоть и достаточно напряжённая», — отметил Василий Голубев.

Главы регионов обсудили вопросы взаимодействия для отражение беспилотных и ракетных атак. Также согласованы дополнительные меры защиты критически важных объектов.

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На днях военные сбили боевой беспилотник, летевший над Азовским морем.

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