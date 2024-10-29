Голубев назвал напряжённой ситуацию с атаками дронов на Ростовскую области

Posted 29 октября, 12:06
Published 29 октября, 12:06
Modified 29 октября, 12:08
Updated 29 октября, 12:08
Делегация из Ростовской области посетила с рабочим визитом Луганск. Губернатор Василий Голубев провёл встречу с главой ЛНР Леонидом Пасечником. Они обсудили вопросы безопасности критической инфраструктуры в свете постоянных атак дронов и ракет.
По словам Голубева, противник «не снижает интенсивность воздушных атак». Для ударов по Ростовской области используют ударные БПЛА дальнего действия и ракеты.
«В целом ситуация контролируемая, хоть и достаточно напряжённая», — отметил Василий Голубев.
Главы регионов обсудили вопросы взаимодействия для отражение беспилотных и ракетных атак. Также согласованы дополнительные меры защиты критически важных объектов.