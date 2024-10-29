Голубев назвал напряжённой ситуацию с атаками дронов на Ростовскую области

Делегация из Ростовской области посетила с рабочим визитом Луганск. Губернатор Василий Голубев провёл встречу с главой ЛНР Леонидом Пасечником. Они обсудили вопросы безопасности критической инфраструктуры в свете постоянных атак дронов и ракет.