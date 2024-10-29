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Posted 29 октября, 15:25

Published 29 октября, 15:25

Modified 29 октября, 15:27

Updated 29 октября, 15:27

Жители нескольких районов Ростова сообщили о звуках взрыва и сирены

«И эхо после него»: жители Ростова сообщили о звуках взрыва и сирены

29 октября 2024, 15:25
Фото: Картинка для иллюстрации. Изображение Midjourney. Жители нескольких районов Ростова сообщили о звуках взрыва и сирены

Жители нескольких районов Ростова сообщили о звуках взрыва и сирены

На Северном в Ростове прогремел мощный взрыв, после чего произошёл пожар, сообщают в соцсетях очевидцы.

Вечером 29 октября жители Северного в Ростове услышали мощный звук взрыва. По словам некоторых очевидцев, после него появилась сирена. Вскоре стало известно, что в СНТ «Труд» на улице Престижной произошёл пожар. Огонь охватил частный жилой дом. На месте работают спасатели.

При этом взрыв слышали не только жители Северного. Такие же сообщения поступали от ростовчан в Александровке и на Западном.

«Слышали в Александровке. И взрыв, и это после него»,

«Наверное, газ взорвался. Людей жаль», — пишут пользователи соцсетей.

В управлении МЧС комментериев о случившемся пока не давали.

Ранее высотку в Новочеркасске эвакуировали из-за пылающего в подъезде скутера.

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