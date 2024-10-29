«И эхо после него»: жители Ростова сообщили о звуках взрыва и сирены

Posted 29 октября, 15:25
Published 29 октября, 15:25
Modified 29 октября, 15:27
Updated 29 октября, 15:27
Вечером 29 октября жители Северного в Ростове услышали мощный звук взрыва. По словам некоторых очевидцев, после него появилась сирена. Вскоре стало известно, что в СНТ «Труд» на улице Престижной произошёл пожар. Огонь охватил частный жилой дом. На месте работают спасатели.
При этом взрыв слышали не только жители Северного. Такие же сообщения поступали от ростовчан в Александровке и на Западном.
«Слышали в Александровке. И взрыв, и это после него»,
«Наверное, газ взорвался. Людей жаль», — пишут пользователи соцсетей.
В управлении МЧС комментериев о случившемся пока не давали.
Ранее высотку в Новочеркасске эвакуировали из-за пылающего в подъезде скутера.