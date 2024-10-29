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Posted 29 октября, 16:18

Published 29 октября, 16:18

Modified 29 октября, 16:18

Updated 29 октября, 16:18

Известный блогер Стас Васильев рассказал о планах восстановить свой YouTube-канал

Известный блогер Стас Васильев рассказал о планах восстановить свой YouTube-канал

29 октября 2024, 16:18
25 октября вышел новый выездной выпуск подкаста «Не выходя из комнаты», где в качестве гостей выступили Николай Соболев и Стас «Ай, как просто!» Васильев.

В течение полутора часов ведущие Сергей Изотов и Иван Орлов-Смородин обсудили различные темы, включая сектантство и деятельность Арсена Маркаряна (Николай упомянул о предстоящих дебатах с Маркаряном и назвал их дату), а также затронули проблему квадроберов, поговорили о «дыре размером с Бога» внутри каждого человека, Hamster Kombat, расколах внутри оппозиции и ситуации с Ириной Болгар.

Один из участников предложил Стасу Васильеву выбрать между тем, чтобы стать иноагентом на два года или восстановить свой YouTube-канал. Васильев ответил, что выбрал бы статус иноагента, восстановив при этом свой канал: «Мои доходы зависят исключительно от моих подписчиков. У меня их много из стран Прибалтики, Украины».

Выпуск подкаста «Не выходя из комнаты» набрал свыше 350 тысяч просмотров всего за четыре дня на YouTube и в «VK Видео».

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