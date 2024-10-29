Известный блогер Стас Васильев рассказал о планах восстановить свой YouTube-канал

Один из участников предложил Стасу Васильеву выбрать между тем, чтобы стать иноагентом на два года или восстановить свой YouTube-канал. Васильев ответил, что выбрал бы статус иноагента, восстановив при этом свой канал: «Мои доходы зависят исключительно от моих подписчиков. У меня их много из стран Прибалтики, Украины».