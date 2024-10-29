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Posted 29 октября, 05:16

Published 29 октября, 05:16

Modified 29 октября, 05:18

Updated 29 октября, 05:18

Кремль не стал комментировать возможную отставку губернатора Ростовской области

Кремль отказался от комментария о возможной отставке главы Ростовской области

29 октября 2024, 05:16
Фото: 1MI
Кремль не стал комментировать возможную отставку губернатора Ростовской области
Кремль не планирует комментировать кадровые вопросы, касающиеся возможной отставки губернатора Ростовской области Василия Голубева. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Сообщения в СМИ о скорой отставке главы донского региона появились 28 октября. Власти Ростовской области ответили на это, что Голубев и дальше продолжает работать над актуальными вопросами, а решение о его дальнейшей работе может принять только президент России.

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RTVI обратился к пресс-секретарю Владимира Путина. Однако Дмитрий Песков сообщил, что кадровые вопросы никогда не комментируют в Кремле.

Как сообщала RostovGazeta, есть предположения, что Василия Голубева снимут с должности, чтобы «дать дорогу молодым».

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