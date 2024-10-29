Кремль отказался от комментария о возможной отставке главы Ростовской области

Posted 29 октября, 05:16
Published 29 октября, 05:16
Modified 29 октября, 05:18
Updated 29 октября, 05:18
Сообщения в СМИ о скорой отставке главы донского региона появились 28 октября. Власти Ростовской области ответили на это, что Голубев и дальше продолжает работать над актуальными вопросами, а решение о его дальнейшей работе может принять только президент России.
RTVI обратился к пресс-секретарю Владимира Путина. Однако Дмитрий Песков сообщил, что кадровые вопросы никогда не комментируют в Кремле.
Как сообщала RostovGazeta, есть предположения, что Василия Голубева снимут с должности, чтобы «дать дорогу молодым».