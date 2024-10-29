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Posted 29 октября, 12:45

Published 29 октября, 12:45

Modified 29 октября, 12:47

Updated 29 октября, 12:47

Женщина пострадала в столкновении двух иномарок в Таганроге

Машину отбросило на дерево: водителя увезли на скорой с места ДТП в Таганроге

29 октября 2024, 12:45
Фото: 1MI. Женщина пострадала в столкновении двух иномарок в Таганроге

Машину отбросило на дерево после столкновения в Таганроге, водитель в больнице

Женщина пострадала в столкновении двух иномарок в Таганроге, подробностями поделились в управлении Госавтоинспекции по региону.

Происшествие случилось утром 29 октября на улице Чехова в Таганроге. Водитель Renault Kaptur при повороте налево не уступила дорогу Toyota Prius. Машины столкнулись. Удар был такой силы, что Toyota откинуло на стоящее рядом дерево.

Водитель японской иномарки не пострадал. Сидевшую за рулём Renault женщину госпитализировали.

Правоохранительные органы начали расследование инцидента.

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Ранее Mercedes сбил 20-летнюю девушку в центре Ростова-на-Дону. Происшествие случилось прошлой ночью. Девушка перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора.

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