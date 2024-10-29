Машину отбросило на дерево: водителя увезли на скорой с места ДТП в Таганроге

Posted 29 октября, 12:45
Published 29 октября, 12:45
Modified 29 октября, 12:47
Updated 29 октября, 12:47
Происшествие случилось утром 29 октября на улице Чехова в Таганроге. Водитель Renault Kaptur при повороте налево не уступила дорогу Toyota Prius. Машины столкнулись. Удар был такой силы, что Toyota откинуло на стоящее рядом дерево.
Водитель японской иномарки не пострадал. Сидевшую за рулём Renault женщину госпитализировали.
Правоохранительные органы начали расследование инцидента.
Ранее Mercedes сбил 20-летнюю девушку в центре Ростова-на-Дону. Происшествие случилось прошлой ночью. Девушка перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора.