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Posted 29 октября, 19:20

Published 29 октября, 19:20

Modified 29 октября, 19:22

Updated 29 октября, 19:22

Машины разбились в тройном ДТП на Нагибина в Ростове

Массовое ДТП на Нагибина произошло в Ростове-на-Дону

29 октября 2024, 19:20
Фото: 1MI. Машины разбились в тройном ДТП на Нагибина в Ростове
В Ростове-на-Дону произошла массовая авария с участием трех автомобилей на проспекте Михаила Нагибина. Видео с места ДТП очевидцы разместили в соцсетях 29 октября.

На кадрах видно только две машины, однако одна из них (предположительно, Toyota Mark) получила повреждения и спереди, и сзади. Третье авто очевидцы не успели снять, но утверждают, что оно было.

— Хороший был Mark, — пишут в комментариях подписчики telegram-канала «Это Ростов новости».
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— Бедный чел на Mark! Со всех сторон жахнули, — сочувствуют пользователи мессенджера.

Судя по повреждениям, в Toyota врезалась попутная машина, а японское авто отбросило на легковушку, которая была впереди.

В ГАИ по Ростовской области ДТП пока не прокомментировали.

В этот же день два человека погибли в аварии с фурой в Матвеево-Курганском районе. Еще трое с травмами попали в больницу.

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