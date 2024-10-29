Массовое ДТП на Нагибина произошло в Ростове-на-Дону

Posted 29 октября, 19:20
Published 29 октября, 19:20
Modified 29 октября, 19:22
Updated 29 октября, 19:22
На кадрах видно только две машины, однако одна из них (предположительно, Toyota Mark) получила повреждения и спереди, и сзади. Третье авто очевидцы не успели снять, но утверждают, что оно было.
— Хороший был Mark, — пишут в комментариях подписчики telegram-канала «Это Ростов новости».
— Бедный чел на Mark! Со всех сторон жахнули, — сочувствуют пользователи мессенджера.
Судя по повреждениям, в Toyota врезалась попутная машина, а японское авто отбросило на легковушку, которая была впереди.
В ГАИ по Ростовской области ДТП пока не прокомментировали.
В этот же день два человека погибли в аварии с фурой в Матвеево-Курганском районе. Еще трое с травмами попали в больницу.