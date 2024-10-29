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Posted 29 октября, 06:28

Published 29 октября, 06:28

Modified 29 октября, 06:30

Updated 29 октября, 06:30

Авто в центре Ростова сбило 20-летнюю девушку, перебегавшую дорогу на красный

Mercedes ночью сбил 20-летнюю девушку в центре Ростова-на-Дону

29 октября 2024, 06:28
Фото: ГАИ Ростовской области
Авто в центре Ростова сбило 20-летнюю девушку, перебегавшую дорогу на красный
В центре Ростова-на-Дону 20-летняя девушка попала под колеса легковушки, когда перебегала проезжую часть на красный сигнал светофора, сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП случилось 29 октября около 01:00 мск. В ту ночь 22-летний парень за рулем Mercedes Benz C180 ехал по проспекту Ворошиловскому. В районе ЦГБ, на площади Гагарина, на дорогу выскочила девушка. Водитель ударил по тормозам, но было слишком поздно. Раздался громкий хлопок — и девушка оказалась на асфальте.

— Обувь слетела, — пишут очевидцы в telegram-канале «Ростов Главный». — Мы уж думали, что все… Но она выжила, ее забрала скорая.
— Я был там и видел, как сбили. Сразу вышли, помогли, вызвали скорую, отвезли в больницу, — добавил другой свидетель. — На красный побежала она, но все равно жалко. А тот, кто сбил, никуда не сбежал, оставался до конца на месте аварии.

Ранее женщина за рулем авто сбила пенсионерку в Шахтах.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ДТП#Скорая помощь#Госавтоинспекция#ЦГБ
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