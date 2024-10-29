Mercedes ночью сбил 20-летнюю девушку в центре Ростова-на-Дону

Posted 29 октября, 06:28
Published 29 октября, 06:28
Modified 29 октября, 06:30
Updated 29 октября, 06:30
ДТП случилось 29 октября около 01:00 мск. В ту ночь 22-летний парень за рулем Mercedes Benz C180 ехал по проспекту Ворошиловскому. В районе ЦГБ, на площади Гагарина, на дорогу выскочила девушка. Водитель ударил по тормозам, но было слишком поздно. Раздался громкий хлопок — и девушка оказалась на асфальте.
— Обувь слетела, — пишут очевидцы в telegram-канале «Ростов Главный». — Мы уж думали, что все… Но она выжила, ее забрала скорая.
— Я был там и видел, как сбили. Сразу вышли, помогли, вызвали скорую, отвезли в больницу, — добавил другой свидетель. — На красный побежала она, но все равно жалко. А тот, кто сбил, никуда не сбежал, оставался до конца на месте аварии.
Ранее женщина за рулем авто сбила пенсионерку в Шахтах.