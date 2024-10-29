Mercedes ночью сбил 20-летнюю девушку в центре Ростова-на-Дону

ДТП случилось 29 октября около 01:00 мск. В ту ночь 22-летний парень за рулем Mercedes Benz C180 ехал по проспекту Ворошиловскому. В районе ЦГБ, на площади Гагарина, на дорогу выскочила девушка. Водитель ударил по тормозам, но было слишком поздно. Раздался громкий хлопок — и девушка оказалась на асфальте.