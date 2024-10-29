На продуктовом рынке под Ростовом нашли почти 600 литров поддельной Coca-Cola

Известно, что в июле 2024 года на рынке «АгроМолл» в хуторе Ленина была зафиксирована торговля безалкогольными напитками с изображением товарного знака Соса-Cola. При этом бизнесмен не смог предоставить разрешение на использование бренда, да и к тому же у товара нашли признаки контрафактной продукции. То есть он был создан не на фирменном производстве, без соблюдения требований к маркировке, качеству изделия и используемым материалам. Всю продукцию конфисковали — 95 бутылок по два литра, 89 бутылок по 0,33 литра, 215 банок по 0,33 литра, а также 1031 банку по 0,25 литра. В общей сложности почти 600 литров газированного напитка.