На продуктовом рынке под Ростовом нашли почти 600 литров поддельной Coca-Cola

Posted 29 октября, 05:03
Published 29 октября, 05:03
Modified 29 октября, 05:03
Updated 29 октября, 05:03
В Арбитражный суд Ростовской области поступил иск от ОМВД по Аксайскому району в отношении предпринимателя Годжаева Айдемира Дунямалы Оглы, который использовал товарный знак Coca-Cola для продажи газировки неизвестного происхождения. К судебному разбирательству также присоединился представитель правообладателя ООО «Мултон Партнерс».
Известно, что в июле 2024 года на рынке «АгроМолл» в хуторе Ленина была зафиксирована торговля безалкогольными напитками с изображением товарного знака Соса-Cola. При этом бизнесмен не смог предоставить разрешение на использование бренда, да и к тому же у товара нашли признаки контрафактной продукции. То есть он был создан не на фирменном производстве, без соблюдения требований к маркировке, качеству изделия и используемым материалам. Всю продукцию конфисковали — 95 бутылок по два литра, 89 бутылок по 0,33 литра, 215 банок по 0,33 литра, а также 1031 банку по 0,25 литра. В общей сложности почти 600 литров газированного напитка.
Суд постановил не только изъять и уничтожить напитки, но и выписать штраф предпринимателю. Теперь он должен заплатить 50 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что компания Сурмаляна хочет отсудить у властей Ростова почти 26 миллионов рублей.