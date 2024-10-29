Почему ромалы в Ростовской области живут по своим законам

К слову, о предполагаемой возможности рабства, RostovGazeta сообщала еще в 2021 году. Тогда в редакцию обращалась мать, потерявшая 22-х летнего сына. Женщина рассказала, что за время расследования, пропавший сын Дмитрий, позвонил другу. Разговор был коротким. Но Дмитрий успел сказать, что их там «держат в рабстве на цепи». Однако номер, с которого звонил парень, был скрыт.