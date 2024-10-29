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Posted 29 октября, 17:08

Published 29 октября, 17:08

Modified 29 октября, 21:07

Updated 29 октября, 21:07

«Неприкасаемые»: почему ромалы в Ростовской области живут по своим законам

Почему ромалы в Ростовской области живут по своим законам

29 октября 2024, 17:08
Фото: Изображение Midjourney. «Неприкасаемые»: почему ромалы в Ростовской области живут по своим законам
Сюжет
Эксклюзив
Ряд регионов, в том числе и Ростовская область, столкнулись с историями, в которых оказались замешаны представители кочевого народа. В частности, в Аксайском районе нашли ферму, в которой люди якобы находились в рабстве.

Почему подобное происходит, и, более того, принимает сегодня массовый характер — в материале RostovGazeta.

Странные события

Напомним, что в Ростовской области из рабства освободили 18 человек. Некоторые оказались там при поиске работы с посуточной оплатой и проживанием. У людей отобрали документы и мобильные. Проживали они в хуторе Слава Труда Аксайского района, в отвратительных условиях, работая на ферме за еду.

Главным подозреваемым после опроса потерпевших стал цыган Радж Лиманский — его знали как «Батю».

К слову, о предполагаемой возможности рабства, RostovGazeta сообщала еще в 2021 году. Тогда в редакцию обращалась мать, потерявшая 22-х летнего сына. Женщина рассказала, что за время расследования, пропавший сын Дмитрий, позвонил другу. Разговор был коротким. Но Дмитрий успел сказать, что их там «держат в рабстве на цепи». Однако номер, с которого звонил парень, был скрыт.

Также в октябре произошел еще один инцидент в Азовском районе. Здесь подрались школьники и пожаловались друг на друга родителям. Как сообщил 13-летний подросток из цыганской семьи, девятилетний ученик из младшего класса порвал ему рюкзак. СМИ отмечали, что родственники старшего ученика угрожали мальчику и его родителям.

Вопиющий случай произошел в городе Коркино Челябинской области. Здесь жестокое убийство женщины-водителя такси, привело к стихийному возмущению местных жителей. По информации в СМИ, люди утверждали, что в преступлении замешаны двое юношей из «цыганского квартала».

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Выступление барона

Эксперт по межнациональным отношениям, политолог Евгений Михайлов считает, что за несколько десятилетий на местах сложился некий коррупционный момент, который позволяет решить многие вопросы.

«А для коренного населения придумывались всякие угнетающие моменты, не позволяющие высказывать свое мнение. Вот многие и почувствовали, что можно решить все», — отмечает политолог.

В качестве примера собеседник вспоминает Таганрог, где когда-то случайно сгорели несколько домов, где жили те, которые занимались продажей запрещенных веществ и были замечены в непотребном отношении к женскому полу.

«То есть у нас тоже были проблемы. Но, слава богу, полиция отработала эту тему, — констатирует спикер. — Недавно я смотрел выступление барона. Он попросил не обижать их и добавил, что у них — свои законы. Но позвольте, если это говорит правящий представитель, то о чем это? О том, что они всегда могут все решить? Но закон должен защищать всех одинаково!»
Политолог Евгений Михайлов напоминает, что закон должен защищать всех одинаково. Политолог Евгений Михайлов напоминает, что закон должен защищать всех одинаково.
Политолог Евгений Михайлов напоминает, что закон должен защищать всех одинаково. . Фото: rostovgazeta.ru
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Собеседник подчеркивает, что люди должны забыть о том, что могут все «порешать».

«Власть должна показать, что у нас есть закон. Тем более сейчас на фоне проведения специальной военной операции», — резюмирует Евгений Михайлов.

Отметим, что Ростовская область всегда была многонациональным регионом, где мирно уживаются представители разных этносов. По информации правительства региона, на ее территории проживают представители более чем 150 народов и этнических групп.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему в Ростовской области пропадают люди. По информации поисково-спасательного отряда, чаще всего пропадают граждане среднего возраста. Только за первые полгода 2024 года в Ростовской области исчезли свыше 330 человек.

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