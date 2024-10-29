Первый замглавы администрации Ростова Юрий Овчинников решил уволиться

Овчинников занял должность и. о. замглавы администрации Ростова по экономике в декабре 2021 года. Он работал первым замглавы с 2019 года. За это время он успел отметиться во время нескольких резонансных событий. Например, именно он, вместо болевшего тогда Логвиненко, проводил встречу с прессой после гибели в ливнёвке учительницы Лидии Радченко. Также, пока болел Логвиненко, Овчинников проводил пресс-конференции и общался с жителями обрушевшегося дома на Нариманова, 72/3.