Первый замглавы администрации Ростова Юрий Овчинников решил уволиться

Posted 29 октября, 18:21
Published 29 октября, 18:21
Modified 29 октября, 18:23
Updated 29 октября, 18:23
Овчинников написал заявление по собственному желанию. Последний рабочий день чиновника — 1 ноября. По данным источников, покинуть пост первого замглавы администрации Ростова Овчинников решил из-за перехода на новую должность.
Официально администрация города об увольнении чиновника не сообщала.
Овчинников занял должность и. о. замглавы администрации Ростова по экономике в декабре 2021 года. Он работал первым замглавы с 2019 года. За это время он успел отметиться во время нескольких резонансных событий. Например, именно он, вместо болевшего тогда Логвиненко, проводил встречу с прессой после гибели в ливнёвке учительницы Лидии Радченко. Также, пока болел Логвиненко, Овчинников проводил пресс-конференции и общался с жителями обрушевшегося дома на Нариманова, 72/3.