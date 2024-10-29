Политолог оценил перспективы отставки губернатора Голубева в Ростовской области

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Откуда ветер дует Чего будет на самом деле Что ждет губернатора после отставки

Глава Ростовской области Василий Голубев является одним из старейших губернаторов в России. На своем посту он пребывает уже три срока — это уникальное явление. Эксперты RostovGazeta рассказали, почему заговорили об отставке донского главы и что будет на самом деле.