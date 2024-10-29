Политолог оценил перспективы отставки губернатора Голубева в Ростовской области

Posted 29 октября, 08:21
Published 29 октября, 08:21
Modified 29 октября, 08:23
Updated 29 октября, 08:23
Напомним, что вчера ростовские СМИ сообщали о скорой отставке губернатора Ростовской области. Вероятной причиной кадровых перемен на Дону эксперты назвали длительное пребывание Голубева на посту.
«Разговоры об отставке Василия Юрьевича велись еще с прошлого года. Дело в том, что у донского главы прошло уже три срока. В следующем году он идет на четвертый. Такого еще никогда не было в политической практике России», — объясняет политолог Дмитрий Абросимов.
Собеседник уточняет, что первый раз Голубева избрали посредством Заксобрания, а два раза, в 2015 и 2020 году у него были прямые выборы. Следующие выборы должны быть в 2025 году.
«Такого уникального случая в стране пока нет», — уточняет политолог.
Поэтому, по словам собеседника, многие эксперты посчитали, что столь длительный срок на посту и есть основание для не переизбрания губернатора. Отсюда пошли и рассуждения о его возможной отставке.
Эксперт считает, что если Василий Голубев останется на своем посту в 2025 году, это станет уникальным решением в региональной политике президента и задаст начало будущих перемен.
«Администрация президента принимает решение о смене губернатора когда на этот пост уже есть кандидат и он согласован со всеми структурами. Если эта информация попадает в СМИ, возможно, уже действительно кто-то есть», — делится мыслями Абросимов.
Депутат Госдумы, политик, публицист Анатолий Вассерман уверен, что когда человек долго работает на одном месте, он собирает команду, способную длительно работать и показывать свою эффективность. В итоге такой руководитель лучше и проще разбирается в местных обстоятельствах.
В то же время человек, накопивший богатый управленческий опыт, достаточно полезен и в других областях.
«Напомню, что, например, недавно смененный губернатор Тульской области, сейчас координирует работу Государственного Совета — одного из ключевых российских ведомств», — отмечает Анатолий Вассерман.
Ранее, со ссылкой на слова политолога, RostovGazeta сообщала, какая прослеживается тенденция к уходу главы региона со своего поста.