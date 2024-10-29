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Posted 29 октября, 08:21

Published 29 октября, 08:21

Modified 29 октября, 08:23

Updated 29 октября, 08:23

Почему заговорили об отставке губернатора Ростовской области, и к чему приготовиться

Политолог оценил перспективы отставки губернатора Голубева в Ростовской области

29 октября 2024, 08:21
Фото: тг Василия Голубева. https://t.me/golubev_vu/1456?single
. Почему заговорили об отставке губернатора Ростовской области, и к чему приготовиться
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Эксклюзив
Глава Ростовской области Василий Голубев является одним из старейших губернаторов в России. На своем посту он пребывает уже три срока — это уникальное явление. Эксперты RostovGazeta рассказали, почему заговорили об отставке донского главы и что будет на самом деле.

Откуда ветер дует

Напомним, что вчера ростовские СМИ сообщали о скорой отставке губернатора Ростовской области. Вероятной причиной кадровых перемен на Дону эксперты назвали длительное пребывание Голубева на посту.

«Разговоры об отставке Василия Юрьевича велись еще с прошлого года. Дело в том, что у донского главы прошло уже три срока. В следующем году он идет на четвертый. Такого еще никогда не было в политической практике России», — объясняет политолог Дмитрий Абросимов.

Собеседник уточняет, что первый раз Голубева избрали посредством Заксобрания, а два раза, в 2015 и 2020 году у него были прямые выборы. Следующие выборы должны быть в 2025 году.

«Такого уникального случая в стране пока нет», — уточняет политолог.

Поэтому, по словам собеседника, многие эксперты посчитали, что столь длительный срок на посту и есть основание для не переизбрания губернатора. Отсюда пошли и рассуждения о его возможной отставке.

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Чего будет на самом деле

Эксперт считает, что если Василий Голубев останется на своем посту в 2025 году, это станет уникальным решением в региональной политике президента и задаст начало будущих перемен.

«Администрация президента принимает решение о смене губернатора когда на этот пост уже есть кандидат и он согласован со всеми структурами. Если эта информация попадает в СМИ, возможно, уже действительно кто-то есть», — делится мыслями Абросимов.
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Что ждет губернатора после отставки

Депутат Госдумы, политик, публицист Анатолий Вассерман уверен, что когда человек долго работает на одном месте, он собирает команду, способную длительно работать и показывать свою эффективность. В итоге такой руководитель лучше и проще разбирается в местных обстоятельствах.

В то же время человек, накопивший богатый управленческий опыт, достаточно полезен и в других областях.

«Напомню, что, например, недавно смененный губернатор Тульской области, сейчас координирует работу Государственного Совета — одного из ключевых российских ведомств», — отмечает Анатолий Вассерман.

Ранее, со ссылкой на слова политолога, RostovGazeta сообщала, какая прослеживается тенденция к уходу главы региона со своего поста.

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#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростовская область
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