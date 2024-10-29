Половина новостроек в Ростовской области невостребована у покупателей

Posted 29 октября, 06:11
Published 29 октября, 06:11
Modified 29 октября, 06:13
Updated 29 октября, 06:13
О ситуации на рынке недвижимости чиновник сообщил в эфире программы «Взлетная полоса». По данным министра, на продажу выставлены 3,1 миллиона квадратных метров жилья. Прямо сейчас в регионе строят еще 3,6 миллиона квадратов.
Однако покупать его пока некому. Более того, подобная тенденция появилась еще в прошлом году.
— Сегодня 50% из строящегося жилья остается нераспроданным. В прошлом году примерно в это же время мы его оценивали в 49%, — отметил Юрий Сильвестров.
Немудрено, что многоэтажки останутся полупустыми. После повышения ключевой ставки и отмены льготных программ, позволяющих покупать квартиры большинству граждан, спрос заметно снизился.