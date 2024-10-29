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Posted 29 октября, 06:11

Published 29 октября, 06:11

Modified 29 октября, 06:13

Updated 29 октября, 06:13

Половину новостроек не могут распродать в Ростовской области

Половина новостроек в Ростовской области невостребована у покупателей

29 октября 2024, 06:11
Фото: 1MI
Половину новостроек не могут распродать в Ростовской области
Половина нового жилья в Ростовской области остается невостребованной, рассказал министр строительства региона Юрий Сильвестров.

О ситуации на рынке недвижимости чиновник сообщил в эфире программы «Взлетная полоса». По данным министра, на продажу выставлены 3,1 миллиона квадратных метров жилья. Прямо сейчас в регионе строят еще 3,6 миллиона квадратов.

Однако покупать его пока некому. Более того, подобная тенденция появилась еще в прошлом году.

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— Сегодня 50% из строящегося жилья остается нераспроданным. В прошлом году примерно в это же время мы его оценивали в 49%, — отметил Юрий Сильвестров.

Немудрено, что многоэтажки останутся полупустыми. После повышения ключевой ставки и отмены льготных программ, позволяющих покупать квартиры большинству граждан, спрос заметно снизился.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Недвижимость#Строительство#Жилье#Рынок недвижимости
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