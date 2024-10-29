Половина новостроек в Ростовской области невостребована у покупателей

О ситуации на рынке недвижимости чиновник сообщил в эфире программы «Взлетная полоса». По данным министра, на продажу выставлены 3,1 миллиона квадратных метров жилья. Прямо сейчас в регионе строят еще 3,6 миллиона квадратов.