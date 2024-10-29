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Posted 29 октября, 16:40

Published 29 октября, 16:40

Modified 29 октября, 16:42

Updated 29 октября, 16:42

Двое погибли и трое пострадали в аварии в Матвеево-Курганском районе

Появилось видео смертельного ДТП с фурой и двумя авто в Ростовской области

29 октября 2024, 16:40
Фото: 1MI. Двое погибли и трое пострадали в аварии в Матвеево-Курганском районе
Двое погибли и трое пострадали в аварии с грузовиком в Матвеево-Курганском районе, прокуратура Ростовской области начала проверку.

Происшествие случилось днём 29 октября. Судя по кадрам, опубликованным Don Mash, грузовой автомобиль на узкой трассе сначала снёс на встречной полосе одну легковушку, после чего врезался во вторую. От удара фуру вынесло с дороги в кювет, где она перевернулась.

На месте работают спасатели, инспекторы и сотрудники прокуратуры. По предварительным данным, двое человек погибли, ещё трое пострадали.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее трое детей пострадали в аварии с трактором на трассе в Ростовской области.

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