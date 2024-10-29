Появилось видео смертельного ДТП с фурой и двумя авто в Ростовской области

Происшествие случилось днём 29 октября. Судя по кадрам, опубликованным Don Mash, грузовой автомобиль на узкой трассе сначала снёс на встречной полосе одну легковушку, после чего врезался во вторую. От удара фуру вынесло с дороги в кювет, где она перевернулась.