Президент ФК «Ростов» Арутюнянц выкупил в пригороде отель с парком

Posted 29 октября, 11:00
Published 29 октября, 11:00
Modified 29 октября, 11:02
Updated 29 октября, 11:02
Арташес и Карина Арутюнянц стали владельцами ООО «Каньон», которому принадлежит загородный парк-отель «Каньон». Согласно обновленным данным, первому совладельцу принадлежит 77% доля, а второму — 23% доля. При этом прошлый владелец ООО «Каньон» Михаил Поддубняк остается гендиректором компании.
Отель размещен в поселке Водопадный недалеко от Ростова-на-Дону. Его особенность в том, что у «Каньона» есть собственный парк общей площадью 7,3 гектара.
Добавим, что отель начал свою работу еще 2000 году. «Каньон» был одним из первых отелей высокого класса за чертой Ростова-на-Дону и принимал самых важных и высокопоставленных лиц региона.
До этого стало известно, что с 2025 года туристы будут платить налог за отдых в Ростове-на-Дону.