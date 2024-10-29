rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 октября, 11:00

Published 29 октября, 11:00

Modified 29 октября, 11:02

Updated 29 октября, 11:02

Президент ФК «Ростов» Арутюнянц стал совладельцем парк-отеля «Каньон»

Президент ФК «Ростов» Арутюнянц выкупил в пригороде отель с парком

29 октября 2024, 11:00
Фото: Шедеврум. Президент ФК «Ростов» Арутюнянц стал совладельцем парк-отеля «Каньон»
Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц теперь является совладельцем парк-отеля «Каньон» 4*. Сведения опубликованы в системе профессионального анализа рынков «Спарк»

Арташес и Карина Арутюнянц стали владельцами ООО «Каньон», которому принадлежит загородный парк-отель «Каньон». Согласно обновленным данным, первому совладельцу принадлежит 77% доля, а второму — 23% доля. При этом прошлый владелец ООО «Каньон» Михаил Поддубняк остается гендиректором компании.

Отель размещен в поселке Водопадный недалеко от Ростова-на-Дону. Его особенность в том, что у «Каньона» есть собственный парк общей площадью 7,3 гектара.

Футбольный клуб «Ростов» оштрафовали после матча с «Пари НН»
Узнать подробнее

Добавим, что отель начал свою работу еще 2000 году. «Каньон» был одним из первых отелей высокого класса за чертой Ростова-на-Дону и принимал самых важных и высокопоставленных лиц региона.

До этого стало известно, что с 2025 года туристы будут платить налог за отдых в Ростове-на-Дону.

Читайте также:
«Горе, но не беда»: чем для ростовчан обернется повышение ключевой ставки до 21%«Отдых в раю»: как встреча одноклассников под Ростовом закончилась адским пожаромРостовская «Глория Джинс» учредила собственную IT-компанию
#Регина Симакова#Бизнес#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Парк#Отель#Владелец#Предприниматели
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика