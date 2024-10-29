ПСБ улучшил условия по депозитам для физлиц 28 октября 2024

При открытии депозита «Мой доход»** на срок шесть месяцев ставка составит 20,6% годовых, на 3 месяца — 20%, на год — 19,5%, на срок от 1,5 лет — 18,5%, от 2 лет — 18,2%. Для пенсионеров и зарплатных клиентов действует надбавка к ставке в размере 0,1 п. п. при размещении средств от 100 тыс. рублей. По депозиту «Мой подарок»*** ставка повышена до 20,5% годовых при размещении средств от 100 тыс. рублей на срок 122 дня. Также в рамках акции «Проведи Новый год с ПСБ» при открытии нового вклада «Мой подарок», все вкладчики получат вознаграждение — от 500 до 3000 рублей в зависимости от суммы вклада. Выплата вознаграждения будет происходить на бонусный счет клиента в баллах, после чего вкладчик может перевести их в рубли по курсу 1:1 и пользоваться полученной суммой по своему усмотрению.