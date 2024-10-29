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Posted 29 октября, 17:31

Published 29 октября, 17:31

Modified 29 октября, 17:33

Updated 29 октября, 17:33

Тело мужчины обнаружили во время коммунальных работ в Батайске

Разлагающийся труп нашли во время очистки водоотводного канала под Ростовом

29 октября 2024, 17:31
Фото: для иллюстрации. pxhere.com. Тело мужчины обнаружили во время коммунальных работ в Батайске
Тело мужчины обнаружили во время коммунальных работ в Батайске, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову?».

Коммунальщики чистили водоотводный канал рядом с жилым комплексом «Пульс» в Батайске. В ходе работ они обнаружили разлагающийся труп.

Погибшим оказался мужчина. Его тело оказалось практически обнажено — на нём было лишь нижнее бельё.

На место вызвали правоохранительные органы. Сейчас они устанавливают личность погибшего и обстоятельства его гибели.

Официальных подробностей расследования пока нет.

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Ранее разложившийся труп велосипедиста нашли у детского лагеря в Ростовской области. Тело находилось в лесопосадке рядом с Волгодонском. Следствие полагает, что мужчина совершил суицид.

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