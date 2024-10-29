Разлагающийся труп нашли во время очистки водоотводного канала под Ростовом

Posted 29 октября, 17:31
Published 29 октября, 17:31
Modified 29 октября, 17:33
Updated 29 октября, 17:33
Коммунальщики чистили водоотводный канал рядом с жилым комплексом «Пульс» в Батайске. В ходе работ они обнаружили разлагающийся труп.
Погибшим оказался мужчина. Его тело оказалось практически обнажено — на нём было лишь нижнее бельё.
На место вызвали правоохранительные органы. Сейчас они устанавливают личность погибшего и обстоятельства его гибели.
Официальных подробностей расследования пока нет.
Ранее разложившийся труп велосипедиста нашли у детского лагеря в Ростовской области. Тело находилось в лесопосадке рядом с Волгодонском. Следствие полагает, что мужчина совершил суицид.