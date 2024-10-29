Рейтинг застройщиков Ростова: сколько они зарабатывают на покупателях квартир

Для этого была использована информация из Единой информационной системы жилищного строительства и системы проверки контрагентов «СПАРК-Интерфакс». Так, лидером по чистым активам оказалась группа компаний «ЮгСтройИнвест». Зато первое место по выручке заняла «СК10». Сумма мест по всем показателям для каждой компании и стала решающей для формирования итогового рейтинга. Отметим, что в топ-10 вошли только те застройщики, которые продают квартиры еще до ввода дома в эксплуатацию.