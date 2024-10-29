Рейтинг застройщиков Ростова: сколько они зарабатывают на покупателях квартир

Posted 29 октября, 06:15
Published 29 октября, 06:15
Modified 29 октября, 06:15
Updated 29 октября, 06:15
Для начала редакция RostovGazeta отобрала на сайте «Единого ресурса застройщиков» десять компаний, лидирующих по объему строящегося в Ростове-на-Дону жилья. Затем проанализировала основные показатели их работы:
Для этого была использована информация из Единой информационной системы жилищного строительства и системы проверки контрагентов «СПАРК-Интерфакс». Так, лидером по чистым активам оказалась группа компаний «ЮгСтройИнвест». Зато первое место по выручке заняла «СК10». Сумма мест по всем показателям для каждой компании и стала решающей для формирования итогового рейтинга. Отметим, что в топ-10 вошли только те застройщики, которые продают квартиры еще до ввода дома в эксплуатацию.
Топ-10 возглавила ставропольская группа компаний «ЮгСтройИнвест» (ЮСИ), действующая с 2003 года. Ее основатель и бессменный руководитель — Юрий Иванов. В Ростове-на-Дону ГК «ЮгСтройИнвест» начала строить с 2016 года. Первым проектом стал жилой комплекс «Красный Аксай» из 26 жилых домов в Нахичевани, к которому застройщик добавил два детских сада и школу на 1100 учеников. На тот момент компания занимала шестое место среди 200 крупнейших застройщиков страны.
За девять месяцев 2024 года ЮСИ сдала в Ростовской области 87,5 тысячи квадратных метров жилья. В работе — жилые комплексы «61 квартал», «Сияние», Smartpolet, «Левобережье» и «Персона» общей площадью более полумиллиона квадратов. По доле строящегося жилья группа компаний занимает 14,75% местного рынка недвижимости.
Вероятно, таких высоких темпов строительства ГК «ЮгСтройИнвест» удалось добиться не без участия привлеченных средств. Компания стала лидером по этому параметру, получив 43,3 миллиарда рублей. Без задержек в сдаче домов, правда, не обходится, но их процент в ЮСИ один из самых низких — 1,6%.
Чистые активы предприятий, входящих в ГК ЮСИ, которые строят в Ростове, составляют 5,7 миллиарда рублей, выручка по итогам 2023 года — 3,6 миллиарда рублей, чистая прибыль за тот же период превысила 1,2 миллиарда рублей.
Вторую ступень пьедестала в рейтинге занял один из старейших застройщиков Ростовской области, который работает с 1955 года. Тогда строительная компания «СК 10» еще была подразделением градообразующего предприятия Ростова-на-Дону — «Десятого государственного подшипникового завода».
По выручке — более 15 миллиардов рублей за 2023 год — «СК 10» с большим отрывом опережает всех конкурентов. Отчасти это можно объяснить тем, что она предпочитает строить жилье комфорт или премиум-класса, где цену квадратного метра нельзя назвать бюджетной.
По объему привлеченных средств у «СК 10» также почетное второе место — 14,5 млрд рублей. По доле домов, строящихся с нарушением сроков, компания находится на третьем месте: она составляет 5%.
В крупных скандалах застройщик не замечен. Разве что в 2014 году «СК 10» проиграла депутату Госдумы от КПРФ Евгению Бессонову в деле о защите чести и достоинства. Поводом стала опубликованная в соцсетях видеозапись со встречи депутата с жильцами построенного «СК 10» ЖК West Side, которые жаловались на постоянные перебои с электричеством. Евгений Бессонов обвинил в коммунальных проблемах застройщика, застройщик назвал обвинения клеветой и заявил о репутационном ущербе. Однако наказать депутата ему не удалось.
«СК 10» занимает 13,06% рынка ростовских новостроек — на этапе строительства находится 482 тысячи квадратных метров жилья. Это жилые комплексы «Космос», «Культура», «Малина Парк» и «Сезоны». Бенефициар строительной компании — Дмитрий Гордица, которому также принадлежит крупный поставщик автозапчастей «Прамо».
Группа компаний «ЕкатеринодарИнвест-Строй» базируется в Краснодаре, но активно ведет деятельность и в Ростовской области. По доле рынка она занимает здесь четвертую позицию — 5,45% или 201 300 квадратных метров строящегося жилья. При этом компания сдает дома без задержек.
По чистым активам и выручке у «ЕкатеринодарИнвест-Строя» в рейтинге шестое место — 2,3 миллиарда рублей и 1,1 миллиарда рублей соответственно. По чистой прибыли (783,5 миллиона рублей) и привлеченным средствам (8,6 миллиарда рублей) группа компаний четвертая.
Один из ростовских проектов компании — ЖК «Западные аллеи» — вошел в топ-10 лучших новостроек города, заняв девятое место. Также «ЕкатеринодарИнвест-Строй» возводит жилые комплексы «Притяжение», «Панорама на Театральном» и «Флора».
Директор и учредитель группы компаний — Елена Николаева.
В рейтинг крупнейших застройщиков Ростовской области попала «Московская строительная компания» (МСК). Несмотря на название, девелоперская группа с 2012 года специализируется на строительстве жилой недвижимости в Ростовской области и Краснодарском крае.
Место в первой пятерке рейтинга ГК «МСК» обеспечили чистые активы в размере более 4,1 миллиарда рублей и 14,5 миллиарда рублей привлеченных средств, а также внушительная доля рынка строящегося жилья — 11,07%. В Ростове на этапе строительства находится почти 409 тысяч квадратных метров. Это жилые комплексы «Донской Арбат» и «Донской Арбат 2», Royal Towers, Four Premiers, «Легенда Ростова», «Акватория», «Город у реки», «Рубин» и «Сердце Ростова 2».
Однако группа компаний занимает последнее место по доле домов, строящихся с задержкой. Этот показатель составляет почти 62%, то есть из 21 новостройки сдача 13 откладывается.
Настоящие владельцы группы компаний «МСК» — тайна, сокрытая в китайских офшорах. Ее корни уходят к «Г. К. Чэнжунь Технолоджи Лимитед» из Гонконга. Бенефициаром называют господина Фань Цзяньго.
Уральская компания «ТEN Девелопмент» замкнула пятерку крупнейших застройщиков Ростова с впечатляющими активами (3,6 миллиарда рублей), выручкой (7,1 миллиарда рублей) и чистой прибылью (1,1 миллиарда рублей). По этим показателям она заняла в рейтинге 4, 3 и 3 место соответственно.
В Ростове «TEN Девелопмент» активно застраивает Левенцовский микрорайон: продажи квартир открыты в комплексах «Левенцовка Парк» и «5 элемент Аске». Общая площадь строящихся домов составляет чуть менее 130 тысяч квадратных метров, что соответствует 3,48% рынка. На их возведение «ТEN Девелопмент» привлек 3,8 млрд рублей. Фирма также строит жилые дома в Екатеринбурге и Хабаровске.
В холдинг екатеринбуржца Сергея Трофимова, как сообщается на официальном сайте, входят компании различных направлений: фитнес-услуги, велнес, издательское дело, fashion-ритейл премиум-класса, promotion и дистрибьюторский бизнес. Строительное направление активизировалось в 2015 году, а в 2023-м компания купила ростовское подразделение девелопера Sminex-Интеко с заводом панельного домостроения и открыла на юге России третий филиал.
Вторую половину рейтинга ростовских застройщиков открывает группа компаний «Сокол». Ее президент — небезызвестный Арутюн Сурмалян. В 2024 году, по версии RostovGazeta, он стал 18-м по влиятельности человеком в регионе. Бизнес в сочетании с должностью депутата ростовского парламента и присущие этой работе связи дают массу возможностей. Например, его строительной компании «Галактика» доверили четырехполосную дорогу в Левенцовском микрорайоне.
ГК «Сокол» занимает 3,11% ростовского рынка нового жилья и является вторым по выручке застройщиком в регионе — 9,7 миллиарда рублей. Чистые активы (1,3 миллиарда рублей) и чистая прибыль (382 миллиона рублей) компании куда скромнее. А по объему привлеченных средств — около 1,4 миллиарда рублей — девелопер и вовсе находится на предпоследней позиции в рейтинге.
Несмотря на то, что финансовые показатели «Сокола» далеки от лидеров топ-10 застройщиков, кое в чем она все-таки преуспела — группа компаний все дома сдает точно в срок. Сейчас она застраивает 15 гектаров в Левенцовском районе Ростова-на-Дону. Сдача жилого комплекса комфорт-класса «Сокольники» запланирована на 2026 год.
На седьмой ступени рейтинга — группа компаний «ЮгСпецСтрой» (жилые комплексы «Театрал» и «Новый Горизонт»), которая существует с 2012 года. Она занимает наименьшую среди участников топ-10 долю рынка — 2,6%. Однако по размеру чистых активов (2,5 миллиарда рублей), выручки (301 миллиона рублей), чистой прибыли (6 миллиона рублей) ГК «ЮгСпецСтрой» не опускается ниже седьмого места. Кроме того, она не задерживает ввод своих проектов.
В 2021 году застройщик оказался в эпицентре скандала. Учредителя ООО «Югспецстрой» Магомеда Муцольгова и главного бухгалтера компании Наталью Романович обвинили в махинациях при строительстве объектов Минобороны. По версии следствия, они похитили около 9 миллионов рублей, а также подделали не менее трех распоряжений о проведении работ на сумму более 6 миллионов рублей.
Группа компаний «НОСТА» реализует свои проекты на Юге России и Северном Кавказе. На рынок Ростова-на-Дону девелопер вышел в 2022 году, выкупив у группы компаний «ПИК» права на последнюю очередь ЖК «Норд». Сейчас застройщик возводит жилые комплексы «Манхэттен 2.0», «Соседи» и «Норд-Премьер», коттеджный поселок «Ботаника», занимая 2,81% рынка новостроек.
Судя по финансовой отчетности, пока компании, которые входят в группу «НОСТА», в Ростове работают в убыток. За 2023 год они ушли в минус на 30 миллионов рублей. При этом в прошлом же году «НОСТА» купила в Шахтах завод по производству строительных материалов «ДСК-Монолит». Основной владелец бизнеса — уроженка Сочи Анаида Муселимян.
Второй с конца в топ-10 ростовских застройщиков — группа компаний «АльфаСтройИнвест». Она занимает 2,85% ростовского рынка новостроек, что соответствует 8 месту. Зато по объему привлеченных средств ГК «АльфаСтройИнвест» входит в первую пятерку с 5,1 миллиарда рублей.
Работает эта группа компаний с 2013 года, и не только в Ростове-на-Дону, но и в Краснодаре, Туапсе и Москве. В южной столице «АльфаСтройИнвест» строит жилые комплексы Frame, GraY и Botanika. Общая площадь нового жилья составляет 105 тысяч квадратных метров. Всего из 33 домов в регионах присутствия с нарушением сроков возводятся два.
Кроме того, по итогам 2023 года группа компаний получила самый большой убыток — 566 миллионов рублей, хотя привлекла на строительство более 5,1 миллиарда рублей. Один из совладельцев ГК «АльфаСтройИнвест» Вячеслав Исраилов входит в число учредителей Ассоциации застройщиков Краснодарского края и Республики Адыгея. Его бизнес-партнеры — Юрий Мистергазе и Роберт Абгарян.
Замыкает топ-10 крупнейших застройщиков Ростова группа компаний «ССК». На рынке строительства она работает 12 лет и свои проекты реализует также в Краснодаре, Анапе, Майкопе, Калининграде и Новороссийске. В нашем регионе «ССК» строит жилой комплекс «Октябрь парк», сдача которого намечена на конец 2026 года.
Несмотря на последнее место в рейтинге, группа компаний занимает пятое место по доле рынка в Ростовской области с показателем 4,99%. Подвели чистые активы (3 миллиона рублей), выручка (0 рублей) и объем привлеченных средств (803 миллиона рублей) — эти показатели среди конкурентов самые скромные. Кроме того, хромает и строительная дисциплина: с нарушением сроков сдается каждый десятый дом.
Совладелец специализированного застройщика «Ростовстрой-Дон», который занимается строительством жилья в столице Юга России, один из самых богатых жителей региона, президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц. Долю в строительном бизнесе имеет еще одна состоятельная ростовчанка Валентина Джиоева.