Силовики нагрянули на рынки Ростова, а водителей массово штрафуют за грязные номера

Posted 29 октября, 15:02
Published 29 октября, 15:02
Modified 29 октября, 15:04
Updated 29 октября, 15:04
В управлении МВД рассказали об облавах на рынках под Ростовом-на-Дону. Силовики проверили там соблюдение миграционного законодательства. Также полицейские организовали рейды в автобусах, обслуживающих маршруты в Аксайском районе.
В ходе массовых проверок на рынках удалось выявить шесть мигрантов-нарушителей, в том числе и одного несовершеннолетнего. Подростка поместили в Центр временного содержания. Двое иностранцев нарушили режим пребывания в РФ, некоторые из работали незаконно, а еще один мигрант пытался выдать поддельный отрывной бланк уведомления за подлинный.
В рейсовых автобусах обнаружили ещё 27 нелегалов. Правоохранители смогли задокументировать сразу 28 правонарушений. Из них 24 связаны с режимом пребывания в стране, ещё два — со сроком обращения за выдачей патента и два — с оказанием услуг иностранцу, находящемуся в России.
Старший инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции по региону Екатерина Дынник рассказала, что за две недели в Ростове оштрафовали около 30 водителей за сокрытие госномеров авто.
Нарушители, чтобы избежать штрафов, прикрывают номера с помощью картона, грязи, магнитов и других способов. За прошедшие недели инспекторы успели оштрафовать уже 30 ростовских автомобилистов, пренебрёгших правилами. В Госавтоинспекции предупредили, что продолжат работу в этом направлении.
Делегация из Ростовской области посетила с рабочим визитом Луганск. Губернатор Василий Голубев провёл встречу с главой ЛНР Леонидом Пасечником. Они обсудили вопросы безопасности двух регионов в свете постоянных атак дронов и ракет.
По словам Голубева, противник «не снижает интенсивность воздушных атак». Ростовскую область атакуют ударные БПЛА дальнего действия и ракеты. Ситуацию в регионе он назвал «контролируемой», но при этом «достаточно напряжённой».
Голубев и Пасечник обсудили вопросы взаимодействия для отражение беспилотных и ракетных атак. Также власти согласовали дополнительные меры защиты критически важных объектов.