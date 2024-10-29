Силовики нагрянули на рынки Ростова, а водителей массово штрафуют за грязные номера

В ходе массовых проверок на рынках удалось выявить шесть мигрантов-нарушителей, в том числе и одного несовершеннолетнего. Подростка поместили в Центр временного содержания. Двое иностранцев нарушили режим пребывания в РФ, некоторые из работали незаконно, а еще один мигрант пытался выдать поддельный отрывной бланк уведомления за подлинный.