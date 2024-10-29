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Posted 29 октября, 15:02

Published 29 октября, 15:02

Modified 29 октября, 15:04

Updated 29 октября, 15:04

Главные новости Ростовской области 29 октября

Силовики нагрянули на рынки Ростова, а водителей массово штрафуют за грязные номера

29 октября 2024, 15:02
Фото: 1MI. Главные новости Ростовской области 29 октября
Полиция провела рейды на рынках Ростова, автомобилистов штрафуют за скрытые госнамера, а глава региона высказался о напряжённой ситуации с беспилотниками.

Облавы на рынках

В управлении МВД рассказали об облавах на рынках под Ростовом-на-Дону. Силовики проверили там соблюдение миграционного законодательства. Также полицейские организовали рейды в автобусах, обслуживающих маршруты в Аксайском районе.

В ходе массовых проверок на рынках удалось выявить шесть мигрантов-нарушителей, в том числе и одного несовершеннолетнего. Подростка поместили в Центр временного содержания. Двое иностранцев нарушили режим пребывания в РФ, некоторые из работали незаконно, а еще один мигрант пытался выдать поддельный отрывной бланк уведомления за подлинный.

В рейсовых автобусах обнаружили ещё 27 нелегалов. Правоохранители смогли задокументировать сразу 28 правонарушений. Из них 24 связаны с режимом пребывания в стране, ещё два — со сроком обращения за выдачей патента и два — с оказанием услуг иностранцу, находящемуся в России.

Силовики нагрянули на рынки в Ростове-на-Дону
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Штрафы водителей

Старший инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции по региону Екатерина Дынник рассказала, что за две недели в Ростове оштрафовали около 30 водителей за сокрытие госномеров авто.

Нарушители, чтобы избежать штрафов, прикрывают номера с помощью картона, грязи, магнитов и других способов. За прошедшие недели инспекторы успели оштрафовать уже 30 ростовских автомобилистов, пренебрёгших правилами. В Госавтоинспекции предупредили, что продолжат работу в этом направлении.

Водителей Ростова-на-Дону начали массово штрафовать за скрытые госномера
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Напряжённая ситуация

Делегация из Ростовской области посетила с рабочим визитом Луганск. Губернатор Василий Голубев провёл встречу с главой ЛНР Леонидом Пасечником. Они обсудили вопросы безопасности двух регионов в свете постоянных атак дронов и ракет.

По словам Голубева, противник «не снижает интенсивность воздушных атак». Ростовскую область атакуют ударные БПЛА дальнего действия и ракеты. Ситуацию в регионе он назвал «контролируемой», но при этом «достаточно напряжённой».

Голубев и Пасечник обсудили вопросы взаимодействия для отражение беспилотных и ракетных атак. Также власти согласовали дополнительные меры защиты критически важных объектов.

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