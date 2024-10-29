Силовики нагрянули на рынки в Ростове-на-Дону

Во время рейда на рынках Кировского и Первомайского районов Ростова-на-Дону полицейские нашли шесть мигрантов-нарушителей, в том числе и одного несовершеннолетнего. Подростка поместили в Центр временного содержания. Полицейские выяснили, что двое иностранцев нарушили режим пребывания в РФ, некоторые из работали незаконно, а еще один мигрант пытался выдать поддельный отрывной бланк уведомления за подлинный, что соответствует признакам преступления части 3 статьи 327 УК РФ.