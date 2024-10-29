Силовики нагрянули на рынки в Ростове-на-Дону

Posted 29 октября, 09:50
Published 29 октября, 09:50
Modified 29 октября, 09:53
Updated 29 октября, 09:53
Во время рейда на рынках Кировского и Первомайского районов Ростова-на-Дону полицейские нашли шесть мигрантов-нарушителей, в том числе и одного несовершеннолетнего. Подростка поместили в Центр временного содержания. Полицейские выяснили, что двое иностранцев нарушили режим пребывания в РФ, некоторые из работали незаконно, а еще один мигрант пытался выдать поддельный отрывной бланк уведомления за подлинный, что соответствует признакам преступления части 3 статьи 327 УК РФ.
Кроме того, силовики проверили рейсовые автобусы в Аксайском районе. Всего было выявлено 27 нелегалов. Правоохранители смогли задокументировать сразу 28 правонарушений: 24 — за нарушение режима пребывания в стране, два — за нарушение срока обращения за выдачей патента и два — за оказание услуг иностранцу, находящемуся в России.
Ранее строителям жилого комплекса в Ростове массово вручили повестки в военкомат.