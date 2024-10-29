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Posted 29 октября, 13:45

Published 29 октября, 13:45

Modified 29 октября, 13:47

Updated 29 октября, 13:47

Глава администрации города Шахты Андрей Горцевской планирует уйти с поста из-за проблем со здоровьем

«Скоро всё узнаете»: глава Шахт Горцевской заявил, что хочет покинуть свой пост

29 октября 2024, 13:45
Фото: Telegram-канал Андрея Горцевского. Глава администрации города Шахты Андрей Горцевской планирует уйти с поста из-за проблем со здоровьем

Глава администрации Шахт Горцевской хочет покинуть свой пост из-за здоровья

Глава администрации города Шахты Андрей Горцевской планирует уйти с поста из-за проблем со здоровьем, об этом он сам рассказал местному изданию «КВУ».

О том, что Горцевской может уйти с поста стало известно 29 октября. Сам глава администрации объяснил желание уволиться слабым здоровьем.

«К сожалению, у меня со здоровьем не очень. Заявление пока не написал, но скоро вы все всё узнаете», — говорит чиновник.

В последние несколько месяцев Горцевской часто брал больничный, а делами города занимались его заместители.

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Точная дата отставки главы администрации пока неизвестна. В своём Telegram-канале о грядущем увольнении он не сообщал.

Свой пост Андрей Горцевской занял в мае 2023 года. До этого он был председателем Гордумы Шахт.

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