«Скоро всё узнаете»: глава Шахт Горцевской заявил, что хочет покинуть свой пост

Posted 29 октября, 13:45
Published 29 октября, 13:45
Modified 29 октября, 13:47
Updated 29 октября, 13:47
О том, что Горцевской может уйти с поста стало известно 29 октября. Сам глава администрации объяснил желание уволиться слабым здоровьем.
«К сожалению, у меня со здоровьем не очень. Заявление пока не написал, но скоро вы все всё узнаете», — говорит чиновник.
В последние несколько месяцев Горцевской часто брал больничный, а делами города занимались его заместители.
Точная дата отставки главы администрации пока неизвестна. В своём Telegram-канале о грядущем увольнении он не сообщал.
Свой пост Андрей Горцевской занял в мае 2023 года. До этого он был председателем Гордумы Шахт.