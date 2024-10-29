Спортивный директор ФК «Ростов» ответил на слухи об отставке Валерия Карпина

Спортивные медиа уже несколько дней обсуждают возможную отставку главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина. Команда под его руководством уже несколько матчей подряд проигрывает соперникам. Сам прославленный тренер также заявлял, что подумывает об уходе.