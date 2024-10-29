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Posted 29 октября, 14:13

Published 29 октября, 14:13

Modified 29 октября, 17:18

Updated 29 октября, 17:18

Спортивный директор «Ростова» опроверг отставку тренера Валерия Карпина

Спортивный директор ФК «Ростов» ответил на слухи об отставке Валерия Карпина

29 октября 2024, 14:13
Фото: Пресс-служба ФК «Ростов». Спортивный директор «Ростова» опроверг отставку тренера Валерия Карпина

Спортивный директор ФК «Ростов» опроверг отставку тренера Валерия Карпина

Разговоры о скорой отставке Валерия Карпина не соответствуют действительности, заявил спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин.

Спортивные медиа уже несколько дней обсуждают возможную отставку главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина. Команда под его руководством уже несколько матчей подряд проигрывает соперникам. Сам прославленный тренер также заявлял, что подумывает об уходе.

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При этом в самом клубе опровергли слухи об увольнении Карпина. Там заявили, что тренерский штаб готовится к следующей игре.

«Все разговоры об отставке не соответствуют действительности», — сказал спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин.

Ранее ФК «Ростов» оштрафовали после матча с «Пари НН».

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