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Posted 29 октября, 12:56

Published 29 октября, 12:56

Modified 29 октября, 12:58

Updated 29 октября, 12:58

Массовое ДТП произошло на улице Станиславского в Ростове

Сразу пять машин столкнулись на трамвайных путях в центре Ростова-на-Дону

29 октября 2024, 12:56
Фото: 1MI. Массовое ДТП произошло на улице Станиславского в Ростове
Массовое ДТП произошло на улице Станиславского в Ростове-на-Дону, сообщили в социальных сетях очевидцы.

Происшествие случилось днём 29 октября. На трамвайных путях на улице Станиславского сразу пять машин попали в аварию. На кадрах с места ДТП видно, что машины буквально стоят друг за другом. Вероятно, они столкнулись во время движения из-за резкого торможения одного из участников аварии.

Кадры с места массового ДТП на Станиславского в РостовеКадры с места массового ДТП на Станиславского в Ростове
Кадры с места массового ДТП на Станиславского в Ростове. Фото: ВКонтакте «Ростов Главный»

В Госавтоинспекции подробностями расследования инцидента пока не делились. Информации о точных причинах ДТП и пострадавших пока нет.

Ранее Mercedes сбил 20-летнюю девушку в центре Ростова-на-Дону. Она перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора.

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