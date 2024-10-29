Сразу пять машин столкнулись на трамвайных путях в центре Ростова-на-Дону

Posted 29 октября, 12:56
Published 29 октября, 12:56
Modified 29 октября, 12:58
Updated 29 октября, 12:58
Происшествие случилось днём 29 октября. На трамвайных путях на улице Станиславского сразу пять машин попали в аварию. На кадрах с места ДТП видно, что машины буквально стоят друг за другом. Вероятно, они столкнулись во время движения из-за резкого торможения одного из участников аварии.
В Госавтоинспекции подробностями расследования инцидента пока не делились. Информации о точных причинах ДТП и пострадавших пока нет.
Ранее Mercedes сбил 20-летнюю девушку в центре Ростова-на-Дону. Она перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора.