Стало известно, что взорвалось на Северном в Ростове 29 октября

Posted 29 октября, 15:42
Published 29 октября, 15:42
Modified 29 октября, 15:44
Updated 29 октября, 15:44
Жители Северного жилого массива сообщили о мощном взрыве. После чего раздались звуки сирен экстренных служб. Вскоре выяснилось, что на Престижной улице, в СНТ «Труд», произошёл мощный пожар в частном жилом доме.
В правительстве Ростовской области сообщили, что огонь к настоящему часу удалось локализовать. На кадрах с места событий видно огромное зарево огня и дыма. На месте работают спасатели. По данным властей, обошлось без подстрадавших.
Официально причину пожара не называли. Но, вероятнее всего, это был взрыв газа.