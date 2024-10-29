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Posted 29 октября, 15:42

Published 29 октября, 15:42

Modified 29 октября, 15:44

Updated 29 октября, 15:44

Пожар произошёл в СНТ «Труд» на Северном в Ростове

Стало известно, что взорвалось на Северном в Ростове 29 октября

29 октября 2024, 15:42
Фото: для иллюстрации. 1MI. Пожар произошёл в СНТ «Труд» на Северном в Ростове

Частный жилой дом полыхает в Ростове на Северном после взрыва

Пожар произошёл в СНТ «Труд» на Северном в Ростове, кадрами с места событий делятся в соцсетях.

Жители Северного жилого массива сообщили о мощном взрыве. После чего раздались звуки сирен экстренных служб. Вскоре выяснилось, что на Престижной улице, в СНТ «Труд», произошёл мощный пожар в частном жилом доме.

В правительстве Ростовской области сообщили, что огонь к настоящему часу удалось локализовать. На кадрах с места событий видно огромное зарево огня и дыма. На месте работают спасатели. По данным властей, обошлось без подстрадавших.

Видео: Фото для иллюстрации. Telegram-канал «Ростов Главный». Пожар произошёл в СНТ «Труд» на Северном в Ростове

Официально причину пожара не называли. Но, вероятнее всего, это был взрыв газа.

Ранее высотку в Новочеркасске эвакуировали из-за пылающего в подъезде скутера.

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