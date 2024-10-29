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Posted 29 октября, 09:15

Published 29 октября, 09:15

Modified 29 октября, 09:15

Updated 29 октября, 09:15

Суворовская «бронза» «Медного всадника»

Суворовская «бронза» «Медного всадника»

29 октября 2024, 09:15
Фото: РНФКК.
Юный каратист с Суворовского стал призером престижного турнира.

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге состоялись Всероссийские соревнования «Медный всадник» по карате киокусинкай. Более 1600 участников из 30 регионов РФ и Белоруссии выясняли кто лучший.

Фото: РНФКК

Ростовскую область в возрастной категории 10-11 лет представил спортсмен клуба «Суворов» Семен Захаров. Вместе с ним на победу в данной группе претендовали еще 43 бойца. В упорной борьбе каратист с Суворовского занял третью ступеньку пьедестала почета. При этом, все три призера турнира набрали одинаковое количество баллов и победителя определили по специальной процедуре подсчета минимальных оценок.

Фото: Олег Захаров

Победители выполнили нормы единой всероссийской спортивной классификации и выдвинуты на присвоение очередных спортивных разрядов. Кроме того, Семен теперь включен в состав сборной команды Ростовской области, и представит нашу страну на первенстве мира в Токио в апреле следующего года.

Фото: Олег Захаров
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