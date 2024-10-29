Суворовская «бронза» «Медного всадника»

Posted 29 октября, 09:15
Published 29 октября, 09:15
Modified 29 октября, 09:15
Updated 29 октября, 09:15
На прошлой неделе в Санкт-Петербурге состоялись Всероссийские соревнования «Медный всадник» по карате киокусинкай. Более 1600 участников из 30 регионов РФ и Белоруссии выясняли кто лучший.
Ростовскую область в возрастной категории 10-11 лет представил спортсмен клуба «Суворов» Семен Захаров. Вместе с ним на победу в данной группе претендовали еще 43 бойца. В упорной борьбе каратист с Суворовского занял третью ступеньку пьедестала почета. При этом, все три призера турнира набрали одинаковое количество баллов и победителя определили по специальной процедуре подсчета минимальных оценок.
Победители выполнили нормы единой всероссийской спортивной классификации и выдвинуты на присвоение очередных спортивных разрядов. Кроме того, Семен теперь включен в состав сборной команды Ростовской области, и представит нашу страну на первенстве мира в Токио в апреле следующего года.