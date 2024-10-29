Суворовская «бронза» «Медного всадника»

Ростовскую область в возрастной категории 10-11 лет представил спортсмен клуба «Суворов» Семен Захаров. Вместе с ним на победу в данной группе претендовали еще 43 бойца. В упорной борьбе каратист с Суворовского занял третью ступеньку пьедестала почета. При этом, все три призера турнира набрали одинаковое количество баллов и победителя определили по специальной процедуре подсчета минимальных оценок.