Трое детей пострадали в ДТП с трактором на трассе в Ростовской области

Posted 29 октября, 13:31
Published 29 октября, 13:31
Modified 29 октября, 13:33
Updated 29 октября, 13:33
Водитель трактора не выдержал безопасную дистанцию во время движения и врезался в Renault Logan. От удара иномарку выбросило на ехавшую рядом Toyota Highlander.
Сообщается, что травмы в ДТП получили трое несовершеннолетних пассажиров Renault Logan: два 16-летних и один 14-летний подростки. Им оказали разовую медицинскую помощь.
Правоохранительные органы начали расследование инцидента.
Ранее подростка увезли на скорой с места ДТП с шестью машинами в Ростове. Авария произошла накануне в Северном жилом массиве города.