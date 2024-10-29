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Posted 29 октября, 13:31

Published 29 октября, 13:31

Modified 29 октября, 13:33

Updated 29 октября, 13:33

ДТП с участием трактора произошло в Белокалитвинском районе

Трое детей пострадали в ДТП с трактором на трассе в Ростовской области

29 октября 2024, 13:31
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области. ДТП с участием трактора произошло в Белокалитвинском районе
ДТП с участием трактора и двух иномарок произошло на трассе в Белокалитвинском районе, подробностями поделились в управлении Госавтоинспекции по Ростовской области.

Водитель трактора не выдержал безопасную дистанцию во время движения и врезался в Renault Logan. От удара иномарку выбросило на ехавшую рядом Toyota Highlander.

Сообщается, что травмы в ДТП получили трое несовершеннолетних пассажиров Renault Logan: два 16-летних и один 14-летний подростки. Им оказали разовую медицинскую помощь.

Правоохранительные органы начали расследование инцидента.

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Ранее подростка увезли на скорой с места ДТП с шестью машинами в Ростове. Авария произошла накануне в Северном жилом массиве города.

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