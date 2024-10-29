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Posted 29 октября, 11:05

Published 29 октября, 11:05

Modified 29 октября, 11:07

Updated 29 октября, 11:07

В Аксае 38-летняя женщина разбилась, выпав из окна многоэтажного дома

В Аксае 38-летняя женщина выпала из окна высотки

29 октября 2024, 11:05
Фото: 1MI. В Аксае 38-летняя женщина разбилась, выпав из окна многоэтажного дома
Под Ростовом-на-Дону произошло еще одна трагедия, связанная с падением с высоты. В этот раз из окна многоэтажки выпала женщина, сообщает «Управление по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» Аксайского района.

Трагедия произошла около 02.00 мск 29 октября в Аксае. По номеру 112 поступил экстренный вызов, и спасатели выехали по адресу улица Вартанова, 24. Оказалось, что из окна высотки выпала 38-летняя женщина. От сильного удара она моментально умерла. Прибывшие на место происшествия врачи ничем не смогли помочь и только констатировали ее смерть.

Добавим, что детали инцидента неизвестны. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства гибели женщины.

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Напомним, что за октябрь это уже как минимум шестой известный случай падения с высоты в Ростовской области. Всего трагедии унесли жизни семи человек, в том числе двух подростков. Совсем недавно иностранная студентка выпала из окна общежития в донской столице.

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