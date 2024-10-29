В Аксае 38-летняя женщина выпала из окна высотки

Posted 29 октября, 11:05
Published 29 октября, 11:05
Modified 29 октября, 11:07
Updated 29 октября, 11:07
Трагедия произошла около 02.00 мск 29 октября в Аксае. По номеру 112 поступил экстренный вызов, и спасатели выехали по адресу улица Вартанова, 24. Оказалось, что из окна высотки выпала 38-летняя женщина. От сильного удара она моментально умерла. Прибывшие на место происшествия врачи ничем не смогли помочь и только констатировали ее смерть.
Добавим, что детали инцидента неизвестны. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства гибели женщины.
Напомним, что за октябрь это уже как минимум шестой известный случай падения с высоты в Ростовской области. Всего трагедии унесли жизни семи человек, в том числе двух подростков. Совсем недавно иностранная студентка выпала из окна общежития в донской столице.