В России резко вырастут цены на электронику и бытовую технику

Подорожание в основном коснется ноутбуков, кондиционеров и холодильников. В первом случае всему виной ослабление рубля, проблемы с проведением платежей в Китай, сложная логистика и большая стоимость комплектующих, а именно памяти и видеокарт. Поэтому со второй половины ноября ноутбуки повысятся в цене сразу на 10–15%. А вот во втором случае все немного сложнее.