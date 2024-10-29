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Posted 29 октября, 07:36

Published 29 октября, 07:36

Modified 29 октября, 07:38

Updated 29 октября, 07:38

В России резко вырастут цены на электронику и бытовую технику

В России резко вырастут цены на электронику и бытовую технику

29 октября 2024, 07:36
Фото: 1MI. В России резко вырастут цены на электронику и бытовую технику
В 2024–2025 году эксперты прогнозируют значительное повышение цен на ряд товаров электроники и бытовую технику, информируют «Новые Известия».

Подорожание в основном коснется ноутбуков, кондиционеров и холодильников. В первом случае всему виной ослабление рубля, проблемы с проведением платежей в Китай, сложная логистика и большая стоимость комплектующих, а именно памяти и видеокарт. Поэтому со второй половины ноября ноутбуки повысятся в цене сразу на 10–15%. А вот во втором случае все немного сложнее.

В 2020 году Россия ратифицировала Монреальский протокол от 1987 года, который свидетельствует о том, что страны ООН договорились сократить использование химвеществ, содержащих хлор, для защиты озонового слоя. Чаще всего хлорфторуглероды содержат в хладагентах, которые используют в кондиционерах и холодильниках.

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Теперь, чтобы ввести партию этой бытовой техники, поставщикам придется пройти множество этапов: получить одобрение Минприроды и лицензию от Минпромторга, дождаться оформления документов (70–90 дней) и оплатить лицензию. В итоге, поставка станет очень долгим и дорогим процессом, а чтобы получить с этого выгоду, компании начнут поднимать цены на товары.

Добавим, что падения цен ждать не стоит. На днях Центробанк поднял ключевую ставку до 21%. Дальше она будет только расти, поэтому если вам срочно нужна техника, то спешите ее купить в ближайшие две недели.

Ранее Ростовстат назвал города Ростовской области, где продается дешевое мясо.

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