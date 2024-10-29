В Ростове-на-Дону ребенок разодрал ногу, провалившись в дыру в полу автобуса

Posted 29 октября, 14:02
Published 29 октября, 14:02
Modified 29 октября, 14:04
Updated 29 октября, 14:04
Утром 29 октября в автобусе №67 в Ростове-на-Дону произошел инцидент. Девочка собралась выходить из общественного транспорта, наступила на прогнивший участок лестницы и одной ногой провалилась на асфальт. Школьница получила сильное растяжение, ушиб и повреждение мягких тканей.
Очевидцы рассказали, что водитель быстро скрылся с места происшествия. Однако позже все же сошел с маршрута. За кадром слышно, как якобы представитель компании-перевозчика «Янтарь-1» назвал инцидент «форс-мажором».
Ростовчане не согласны с мнением компании: «Это дрова. 67-й уже давно на свалку пора».
«К сожалению, таких „дров“ много», — добавил пользователь.
«Пока кто-нибудь инвалидом не останется, эти корыта будут ездить», — написал подписчик.
Официальной информации об инциденте не поступало.
Ранее власти Ростова объяснили огромные вечерние очереди на остановках.