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Posted 29 октября, 14:02

Published 29 октября, 14:02

Modified 29 октября, 14:04

Updated 29 октября, 14:04

В Ростове-на-Дону ребенок разодрал ногу, провалившись в дыру в полу автобуса

В Ростове-на-Дону ребенок разодрал ногу, провалившись в дыру в полу автобуса

29 октября 2024, 14:02
Фото: 1MI. В Ростове-на-Дону ребенок разодрал ногу, провалившись в дыру в полу автобуса
В Ростове-на-Дону пол автобуса №67 прогнил и провалился под маленькой девочкой. Ребенок получил серьезные травмы, видео очевидцев с места происшествия опубликовал телеграм-канал «В курсе Ростов».

Утром 29 октября в автобусе №67 в Ростове-на-Дону произошел инцидент. Девочка собралась выходить из общественного транспорта, наступила на прогнивший участок лестницы и одной ногой провалилась на асфальт. Школьница получила сильное растяжение, ушиб и повреждение мягких тканей.

Очевидцы рассказали, что водитель быстро скрылся с места происшествия. Однако позже все же сошел с маршрута. За кадром слышно, как якобы представитель компании-перевозчика «Янтарь-1» назвал инцидент «форс-мажором».

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Видео: 1MI. В Ростове-на-Дону ребенок разодрал ногу, провалившись в дыру в полу автобуса

Ростовчане не согласны с мнением компании: «Это дрова. 67-й уже давно на свалку пора».

«К сожалению, таких „дров“ много», — добавил пользователь.

«Пока кто-нибудь инвалидом не останется, эти корыта будут ездить», — написал подписчик.

Официальной информации об инциденте не поступало.

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