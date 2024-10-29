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Posted 29 октября, 09:56

Published 29 октября, 09:56

Modified 29 октября, 09:58

Updated 29 октября, 09:58

В Ростове-на-Дону большую часть улицы Малиновского сковала пробка

В Ростове-на-Дону улицу Малиновского сковала пробка в 4 километра

29 октября 2024, 09:56
Фото: Изображение Midjourney. В Ростове-на-Дону большую часть улицы Малиновского сковала пробка
Автомобилисты застряли в многокилометровой пробке на улицах Малиновского и Еременко в Ростове-на-Дону, информирует сервис «Яндекс.Карты».

Днем 29 октября улицу Малиновского парализовала пробка. Автомобилисты стоят на двух полосах от проспекта Стачки до улицы Доватора. Из-за того что транспортные средства не могут выехать со смежных улиц, там также образовался дорожный затор. Движение затруднено по правой полосе улицы Еременко от улицы Зорге до Малиновского. Общая длина пробки составляет 3,98 километра.

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Водителям рекомендуется объезжать участки дороги с затрудненным движением.

До этого дорогая иномарка не заметила ночью 20-летнюю девушку и сбила ее в центре Ростова-на-Дону. Подробнее об аварии в материале RostovGazeta.

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