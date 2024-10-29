В Ростове-на-Дону улицу Малиновского сковала пробка в 4 километра

Днем 29 октября улицу Малиновского парализовала пробка. Автомобилисты стоят на двух полосах от проспекта Стачки до улицы Доватора. Из-за того что транспортные средства не могут выехать со смежных улиц, там также образовался дорожный затор. Движение затруднено по правой полосе улицы Еременко от улицы Зорге до Малиновского. Общая длина пробки составляет 3,98 километра.