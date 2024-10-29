В Ростове-на-Дону запустят первые в России трехсекционные трамваи

Posted 29 октября, 12:44
Published 29 октября, 12:44
Modified 29 октября, 12:46
Updated 29 октября, 12:46
По информации RollingStock, Шунин раскрыл новые детали проекта в ходе форума «Общественный транспорт 2024» в Москве. Компания планирует показать трехсекционный трамвай собственной разработки с оригинальной конструкцией уже в апреле 2025 года.
Известно, что трамвай будет предназначен для колеи шириной 1435 миллиметров и станет частью концессионного проекта по развитию трамвайной системы Ростова-на-Дону.
Добавим, что в рамках 25-летнего соглашения «Синара — ГТР» планирует провести серьезную модернизацию трамвайной системы. В Ростове-на-Дону появятся 119 километров путей, 106 низкопольных трамваев, в том числе 76 новых трехсекционных, два депо, шесть тяговых подстанций и еще 15 будут усовершенствованы.
Ранее жители Левенцовки в Ростове выступили против строительства линии трамвая.