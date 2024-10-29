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Posted 29 октября, 12:44

Published 29 октября, 12:44

Modified 29 октября, 12:46

Updated 29 октября, 12:46

В Ростове-на-Дону появятся первые в стране трехсекционные трамваи

В Ростове-на-Дону запустят первые в России трехсекционные трамваи

29 октября 2024, 12:44
Фото: Группа Синара. В Ростове-на-Дону появятся первые в стране трехсекционные трамваи
Первые высокотехнологичные трехсекционные трамваи появятся в Ростове-на-Дону в рамках проекта по модернизации и строительству трамвайной сети, рассказал гендиректор дочерней компании «Синара — Городские Машины» Сергей Шунин.

По информации RollingStock, Шунин раскрыл новые детали проекта в ходе форума «Общественный транспорт 2024» в Москве. Компания планирует показать трехсекционный трамвай собственной разработки с оригинальной конструкцией уже в апреле 2025 года.

Известно, что трамвай будет предназначен для колеи шириной 1435 миллиметров и станет частью концессионного проекта по развитию трамвайной системы Ростова-на-Дону.

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Добавим, что в рамках 25-летнего соглашения «Синара — ГТР» планирует провести серьезную модернизацию трамвайной системы. В Ростове-на-Дону появятся 119 километров путей, 106 низкопольных трамваев, в том числе 76 новых трехсекционных, два депо, шесть тяговых подстанций и еще 15 будут усовершенствованы.

Ранее жители Левенцовки в Ростове выступили против строительства линии трамвая.

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