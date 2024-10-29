В Ростове-на-Дону запустят первые в России трехсекционные трамваи

Добавим, что в рамках 25-летнего соглашения «Синара — ГТР» планирует провести серьезную модернизацию трамвайной системы. В Ростове-на-Дону появятся 119 километров путей, 106 низкопольных трамваев, в том числе 76 новых трехсекционных, два депо, шесть тяговых подстанций и еще 15 будут усовершенствованы.