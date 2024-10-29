Вдова участника СВО добилась проведения ЭКО замороженным в Ростове биоматериалом мужа

Posted 29 октября, 14:01
Published 29 октября, 14:01
Modified 29 октября, 16:03
Updated 29 октября, 16:03
Идея криоконсервации биоматериала с последующей «разморозкой» появилась несколько веков назад. Однако первые эксперименты в этом направлении появились в середине прошлого века. Но о них практически никто не знал.
В России тема заморозки биоматериала получила широкую огласку после появления детей у известной Примадонны тех лет. Когда «звезда», пребывая в почтенном возрасте, неожиданно стала матерью.
Много различных версий высказывалось. И хотя в СМИ Примадонна уверяла, что заморозила свои яйцеклетки, в это мало кто верил. Ведь до тех пор о криоконсервации в России никто из простых людей не слышал.
Сегодня заморозка биоматериала — метод уже не экспериментальный, а чуть ли не массовый. В случае ряда медицинских показаний, криоконсервированный биоматериал многим семьям дает надежду на радость появления детей.
По словам врачей, возможностью криоконсервации биоматериала пользовались мобилизованные. Применение эта услуга получила и у онкопациентов — перед прохождением операции или химиотерапии.
Однако в законодательстве выявился серьезный пробел по этому вопросу. Дело в том, что воспользоваться криоконсервированным биоматериалом можно лишь с согласия его владельца.
Жительница Луганской Народной Республики Ольга рассказывает, что ее муж — военнослужащий. Семья очень хотела детей, но физически не получалось — большую часть времени супруг был на службе и редко дома.
«А мы уже не подростки. Поэтому и решили прибегнуть к процедуре ЭКО. Когда мужу дали отпуск, мы выехали в Ростовскую область и воспользовались услугами ЭКО-банка», — объясняет Ольга.
Собеседница добавляет, что для процедуры ЭКО женщине потребуется определенная подготовка. Супруги понимали, что в нужный момент, когда понадобиться присутствие мужа, его со службы не отпустят. Поэтому и приняли решение о криозаморозке биоматериала мужчины.
По словам Ольги, процедура криоконсервации обошлась не особо затратно — не более 10,5 тысячи рублей. Для этого потребовалось пройти предварительное обследование — основные анализы, и сдать биоматериал.
«Сделали мы это в начале апреля 2023 года. Я стала готовиться к процедуре ЭКО, а 20 мая мой муж погиб под Артемовском, в день освобождения», — говорит Ольга.
Собеседница признается, что пережить утрату мужа, казалось, невозможно, хотя она долго работала с психологом.
«Но меня спасла мысль о том, что я могу родить от мужа ребенка. Это было единственное, что в тот момент помогло. И я пришла в себя», — рассказывает жительница ЛНР.
В августе она обратилась в ростовский центр, где хранился криоконсервированный биоматериал мужа. Но тут возникли новые проблемы.
«Мне сказали, что по российскому законодательству я не имею права использовать биоматериал мужа, поскольку на это требуется личное разрешение владельца биоматериала», — объясняет Ольга.
Собеседница добавляет, что вернувшись в ростовский отель обратилась к интернету, ища подобные случаи и варианты решения неразрешимой задачи.
«Скажу честно — судя по тому, что я нашла в Сети, ситуация была безнадежной. Подобного не было в России. Зато есть законодательство, при котором в моем случае сделать ничего нельзя, — говорит жительница ЛНР. — Но я не отчаивалась и обратилась к юристу. Даже подписывая договор на оказание юридических услуг, не верила, что из этого что-то получится. Но я решила бороться до последнего, чтобы забрать биоматериал мужа».
В декабре ростовский суд вынес решение в пользу Ольги.
«У меня все получилось! В марте я прошла процедуру с использованием биоматериала мужа, и с нетерпением теперь жду появления дочки в ноябре», — делится собеседница.
Юрист Ольга Крупская добавляет, что подобных случаев с правом распоряжаться криоконсервированным биоматериалом умерших, на тот момент, еще не было в юридической практике. Поэтому, как позже сообщил собеседнице ростовский врач, этот случай в Ростове обсуждали на конгрессе в Москве.
По словам юриста, медцентры не знают, как на законных основаниях передать биоматериал умерших. В приказе Минздрава по этому вопросу пробел. А по законодательству наследственного права, биоматериал нельзя передавать по наследству.
«Без решения суда сделать это невозможно. В моей практике был и другой подобный случай в Ростове. Пара не была в браке, но очень хотела иметь детей. У мужчины диагностировали онкологию. Накануне химиотерапии они успели сдать на криоконсервацию биоматериал мужа, пригодный по генетике для воспроизводства потомства, но мужчина вскоре скончался», — отмечает Ольга Крупская.
Юрист добавляет, что в этом случае законсервированный криоматериал по суду передали матери погибшего.
«И теперь родители умершего мужчины могут реализовать свое право, используя этот биоматериал как с женщиной, с которой жил их сын, так и с другой женщиной — у нас же не запрещено использовать суррогатное материнство», — уточняет собеседница.
По словам юриста, криоконсервированный биоматериал находится на ответственном хранении. Храниться он будет столько, сколько за это оплачено. В последующем его уничтожают. Родственники вправе продлить хранение криоконсервированного биоматериала. Однако воспользоваться им без согласия владельца не могут.
Врач поликлиники, не пожелавший публиковать свое имя, рассказывает, что криоконсервацию в Ростове осуществляют специализированные центры, которые занимаются репродуктивным здоровьем человека.
Самыми приспособленными для заморозки оказались половые клетки.
«Сегодня развитие медицинской науки располагает в основном заморозкой половых клеток — сперматозоидов, яйцеклетки и эмбрионов, которые остаются после экстракорпорального оплодотворения», — отмечает доктор.
Из тканей, по словам врача, криозаморозке может подвергаться кожа и роговица глаза. Это, пожалуй, и все.
«Актуальные для пересадки органы, которые состоят из тканей, например, почки или сердце, к сожалению, на данном этапе трансплантологии, после размораживания становятся не функциональны. Поэтому в данном вопросе серьезных результатов еще не достигнуто», — делится информацией врач.
Медик подчеркивает, что криоконсервированные эмбрионы приживаются лучше.
«К пониманию этого пришли эмпирическим путем, и почему так происходит непонятно», — уточняет доктор.
Интересным, по словам собеседника, является и тот факт, что дети, рожденные из криоконсервированных половых клеток, прекрасно развиваются и живут абсолютно здоровыми.
Кандидат медицинских наук, врач-репродуктолог ростовской клиники «Мать и дитя» Анастасия Машталова уточняет, что замороженные клетки хранятся в специальном контейнере с жидким азотом. Там они остаются жизнеспособными в течение многих лет, а иногда и десятилетий.
«В ветеринарной медицине криоконсервация используется и для животных, которые являются редкими или исчезающими видами. Различные образцы от таких животных драгоценны и имеют важное значение для сохранения генетического разнообразия», — подчеркивает репродуктолог.
По словам собеседницы, с криоконсервацией биоматериала связано множество интересных и значимых для науки историй. Одна из них — с заморозкой стволовых клеток, особенно запомнилась медикам.
«В 2003 году в одной из клиник Соединенных Штатов семейная пара узнала, что у их новорожденного сына диагностировано редкое и серьезное заболевание крови — первичный иммунодефицит. Это заболевание требует трансплантации стволовых клеток для лечения. Сохранить шансы на успех терапии было решающим, поскольку здоровье малыша ухудшалось», — рассказывает Анастасия Машталова.
Репродуктолог уточняет, что спасением стала пуповинная кровь, которая была собрана и заморожена — в ней содержались стволовые клетки. Они были разморожены и введены в организм малыша под контролем врачей.
«Через несколько месяцев после процедуры семья заметила значительное улучшение состояния ребенка. Его иммунная система начала восстанавливаться. Он смог свободно играть с другими детьми и посещать детский сад», — делится фактами врач.
Эксперт подчеркивает, что эта история указала медицинской науке на множество важных фактов. В частности, на то, что криоконсервация пуповинной крови дает возможность сохранять жизненно важные клетки, которые в будущем могут спасти жизнь. А технологии криостата и методы использования замороженного биоматериала в медицине продемонстрировали, что наследственные и тяжелые заболевания можно эффективно лечить.
«Сегодня процесс криоконсервации не только обеспечивает возможность воспроизведения потомства в будущем. Но и значительно расширяет возможности людей, планирующих свою семью», — резюмирует репродуктолог.
Ранее RostovGazeta выясняла, сколько детей нужно для улучшения демографии, и почему вымирает Ростовская область.