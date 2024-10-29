Водитель в Ростовской области задавил лежащего рядом с трассой человека

Ранее трое детей пострадали в ДТП с трактором и двумя легковушками на трассе в Ростовской области. Авария произошла в Белокалитвинском районе накануне. Водитель трактора не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Renault Logan. От удара иномарку отбросило на ехавшую рядом Toyota Highlander.