Водитель в Ростовской области задавил лежащего рядом с трассой человека

Posted 29 октября, 17:00
Published 29 октября, 17:00
Modified 29 октября, 17:02
Updated 29 октября, 17:02
Известно, что водитель ГАЗ двигался задним ходом по проезжей части в нескольких метрах от трассы. Автомобилист не убедился в безопасности своего манёвра и переехал мужчину, лежащего у края поля. Он погиб на месте.
Известно, что погибшему было 42 года.
Правоохранительные органы ведут расследование инцидента.
Ранее трое детей пострадали в ДТП с трактором и двумя легковушками на трассе в Ростовской области. Авария произошла в Белокалитвинском районе накануне. Водитель трактора не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Renault Logan. От удара иномарку отбросило на ехавшую рядом Toyota Highlander.