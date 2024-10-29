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Posted 29 октября, 17:00

Published 29 октября, 17:00

Modified 29 октября, 17:02

Updated 29 октября, 17:02

Автомобилист переехал человека недалеко от дороги «Ростов — Волгодонск»

Водитель в Ростовской области задавил лежащего рядом с трассой человека

29 октября 2024, 17:00
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции. Автомобилист переехал человека недалеко от дороги «Ростов — Волгодонск»
Автомобилист переехал человека недалеко от дороги «Ростов — Волгодонск», сообщили в управлении Госавтоинспекции.

Известно, что водитель ГАЗ двигался задним ходом по проезжей части в нескольких метрах от трассы. Автомобилист не убедился в безопасности своего манёвра и переехал мужчину, лежащего у края поля. Он погиб на месте.

Известно, что погибшему было 42 года.

Правоохранительные органы ведут расследование инцидента.

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Ранее трое детей пострадали в ДТП с трактором и двумя легковушками на трассе в Ростовской области. Авария произошла в Белокалитвинском районе накануне. Водитель трактора не выдержал безопасную дистанцию и врезался в Renault Logan. От удара иномарку отбросило на ехавшую рядом Toyota Highlander.

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