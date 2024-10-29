Водителей Ростова-на-Дону начали массово штрафовать за скрытые госномера

За многие годы водители России, в том числе и Ростова-на-Дону, придумали десятки способов спрятать госномера своего автомобиля, чтобы избежать штрафа за нарушение правил парковки. В ход идут как простые картонки, карты, грязь, так и навороченные номера-шторки или магниты.