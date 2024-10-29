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Posted 29 октября, 11:03

Published 29 октября, 11:03

Modified 29 октября, 11:05

Updated 29 октября, 11:05

Водителей Ростова-на-Дону начали массово штрафовать за спрятанные номера

Водителей Ростова-на-Дону начали массово штрафовать за скрытые госномера

29 октября 2024, 11:03
Фото: 1MI. Водителей Ростова-на-Дону начали массово штрафовать за спрятанные номера

За скрытые госномера в Ростове оштрафовали 30 водителей

За две недели в Ростове-на-Дону оштрафовали около 30 водителей за сокрытие госномеров автомобилей, рассказала старший инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции по Ростовской области Екатерина Дынник.

За многие годы водители России, в том числе и Ростова-на-Дону, придумали десятки способов спрятать госномера своего автомобиля, чтобы избежать штрафа за нарушение правил парковки. В ход идут как простые картонки, карты, грязь, так и навороченные номера-шторки или магниты.

В репортаже телеканала «Дон 24» Дынник отметила, что ужесточение законодательства заставит автовладельцев отвечать за свои проступки. За две прошедшие недели сотрудники Госавтоинспекции уже оштрафовали 30 водителей в Ростове-на-Дону и это только начало.

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Добавим, что по данным МВД, в 2023 году более сотни тысяч водителей по всей России скрывали госномера. Новый закон должен помочь уменьшить эти показатели.

Ранее водителей предупредили о смертельной опасности на дорогах Ростовской области.

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