Водителей Ростова-на-Дону начали массово штрафовать за скрытые госномера

Posted 29 октября, 11:03
Published 29 октября, 11:03
Modified 29 октября, 11:05
Updated 29 октября, 11:05
За многие годы водители России, в том числе и Ростова-на-Дону, придумали десятки способов спрятать госномера своего автомобиля, чтобы избежать штрафа за нарушение правил парковки. В ход идут как простые картонки, карты, грязь, так и навороченные номера-шторки или магниты.
В репортаже телеканала «Дон 24» Дынник отметила, что ужесточение законодательства заставит автовладельцев отвечать за свои проступки. За две прошедшие недели сотрудники Госавтоинспекции уже оштрафовали 30 водителей в Ростове-на-Дону и это только начало.
Добавим, что по данным МВД, в 2023 году более сотни тысяч водителей по всей России скрывали госномера. Новый закон должен помочь уменьшить эти показатели.
Ранее водителей предупредили о смертельной опасности на дорогах Ростовской области.