Высотку в Новочеркасске эвакуировали из-за пылающего в подъезде скутера

Posted 29 октября, 12:05
Published 29 октября, 12:05
Modified 29 октября, 12:07
Updated 29 октября, 12:07
Инцидент произошел ночью на бульваре Мира в Новочеркасске. Кто-то из жильцов многоэтажки, вероятно, оставил в подъезде скутер, чтобы его не украли на улице. Предположительно, транспортное средство оказалось неисправно и загорелось. Огонь вмиг охватил всю лестничную клетку, подъезд окутал дым. В связи с этим всех людей пришлось экстренно эвакуировать из здания.
Ликвидацией пожара занимались 16 спасателей и четыре единицы спецтехники. Всего пламя уничтожило 10 квадратных метров.
Добавим, что в подъезде запрещено складировать техоборудование и другие горючие предметы.
До этого мужчина выпрыгнул из окна горящей на четвёртом этаже квартиры в Ростове.