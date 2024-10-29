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Posted 29 октября, 12:05

Published 29 октября, 12:05

Modified 29 октября, 12:07

Updated 29 октября, 12:07

Брошенный скутер спалил подъезд многоэтажного дома в Новочеркасске

Высотку в Новочеркасске эвакуировали из-за пылающего в подъезде скутера

29 октября 2024, 12:05
Фото: МЧС Ростовской области. Брошенный скутер спалил подъезд многоэтажного дома в Новочеркасске

Брошенный скутер спалил подъезд многоэтажного дома в Новочеркасске

В Ростовской области жителей многоквартирного дома эвакуировали из-за возгорания скутера в подъезде, сообщает региональное МЧС.

Инцидент произошел ночью на бульваре Мира в Новочеркасске. Кто-то из жильцов многоэтажки, вероятно, оставил в подъезде скутер, чтобы его не украли на улице. Предположительно, транспортное средство оказалось неисправно и загорелось. Огонь вмиг охватил всю лестничную клетку, подъезд окутал дым. В связи с этим всех людей пришлось экстренно эвакуировать из здания.

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Ликвидацией пожара занимались 16 спасателей и четыре единицы спецтехники. Всего пламя уничтожило 10 квадратных метров.

Добавим, что в подъезде запрещено складировать техоборудование и другие горючие предметы.

До этого мужчина выпрыгнул из окна горящей на четвёртом этаже квартиры в Ростове.

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