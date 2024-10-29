Высотку в Новочеркасске эвакуировали из-за пылающего в подъезде скутера

Инцидент произошел ночью на бульваре Мира в Новочеркасске. Кто-то из жильцов многоэтажки, вероятно, оставил в подъезде скутер, чтобы его не украли на улице. Предположительно, транспортное средство оказалось неисправно и загорелось. Огонь вмиг охватил всю лестничную клетку, подъезд окутал дым. В связи с этим всех людей пришлось экстренно эвакуировать из здания.