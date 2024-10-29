За 100 лет число цыган в Ростовской области выросло в пять раз

А в 2020-м их состав стал уменьшаться, как и всего населения в целом. Специалисты насчитали всего 14,6 тысячи цыган из 4,2 миллиона жителей Ростовской области. Их процентное соотношение снизилось до 0,35%, но оставалось довольно высоким по сравнению с другими народностями. Цыгане занимают пятое место по количеству человек на территории региона после русских (3,6 миллиона), армян (86,3 тысячи), турок (40,5 тысячи) и украинцев (26 тысяч).