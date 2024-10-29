За 100 лет число цыган в Ростовской области выросло в пять раз

Posted 29 октября, 10:55
Published 29 октября, 10:55
Modified 29 октября, 12:01
Updated 29 октября, 12:01
Ростовская область исторически полиэтнична. По информации правительства региона, на ее территории проживают представители более чем 150 народов и этнических групп.
Столетие назад в донском регионе насчитывалось всего 2,8 тысячи цыган, что составляло 0,1% общего населения (2,8 миллиона жителей). По данным Ростовстата, примерно на одном уровне численность этнической группы оставалась около 30 лет. А вот в 1959-м ее количество выросло почти вдвое — до 4,8 тысячи человек из общих 3,3 миллиона населения (0,15%).
Еще через 30 лет, в 1989-м, показатель превысил 11 тысяч человек (0,26%), а к 2002 стало 15,1 тысяча (0,34% от 4,4 миллиона человек). Примерно столько же насчитывалось тогда чеченцев, азербайджанцев и татар.
До 2010 года количество этнических групп продолжало расти. К моменту переписи населения в Ростовской области стало 16,6 тысячи цыган (0,39%) из 4,3 миллиона жителей региона.
А в 2020-м их состав стал уменьшаться, как и всего населения в целом. Специалисты насчитали всего 14,6 тысячи цыган из 4,2 миллиона жителей Ростовской области. Их процентное соотношение снизилось до 0,35%, но оставалось довольно высоким по сравнению с другими народностями. Цыгане занимают пятое место по количеству человек на территории региона после русских (3,6 миллиона), армян (86,3 тысячи), турок (40,5 тысячи) и украинцев (26 тысяч).
Ранее RostovGazeta сообщала о том, в каких именно скандальных историях были замечены цыгане в Ростовской области.