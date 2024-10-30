«Дом у меня затрясся»: жители Ростовской области сообщили, как пережили ночную атаку

Posted 30 октября, 05:41
Published 30 октября, 05:41
Modified 30 октября, 05:55
Updated 30 октября, 05:55
Грохот раздался после 02:00 мск. О том, что его слышно (и не один раскат), сообщали жители Мясниковского, Неклиновского, Аксайского районов, Новошахтинска, Шахт, Таганрога и Ростова-на-Дону.
— Взрывы вдалеке слышно. Два было с разницей в три минуты сейчас (около 03:00 мск). На Северном бабах было слышно глухой, — делились местные в комментариях к посту в telegram-канале «Это Ростов новости». — Кто не услышал — у вас хорошие стеклопакеты. У нас окна открыты просто.
Звук был настолько громким, что некоторые буквально вскочили с кровати.
— Я проснулась от взрывов — думала, уже с ума схожу. Прям стекла тряслись, — рассказала одна из женщин. — Проснулась, как будто паническая атака, страх и пот. Я подскочила, и потом еще два друг за другом.
— Дом у меня затрясся, — добавил еще один из пользователей мессенджера.
— Как спать ложиться в такой обстановке, непонятно. Не заснуть теперь, — поделились переживаниями ростовчане.
По информации губернатора Ростовской области, после атаки БПЛА не зафиксировано повреждений на земле и никто не пострадал.