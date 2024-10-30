Двух взрослых и двух детей увезли на скорой после ДТП на трассе в Ростовской области

Posted 30 октября, 09:39
Published 30 октября, 09:39
Modified 30 октября, 10:02
Updated 30 октября, 10:02
ДТП случилось ранним утром 30 октября в Неклиновском районе. Около 05:00 мск 25-летний водитель Toyota Camry проезжал рядом с селом Синявским. В какой-то момент парень настолько разогнался, что не справился с управлением. Легковушка на скорости влетела в отбойник и перевернулась колесами вверх.
В результате аварии травмы получил водитель и трое пассажиров: двое детей в возрасте 11 и 8 лет и 31-летний взрослый. Пострадавших доставили в медучреждение.
Накануне днем в аварию попал мужчина, проезжавший по Шахтам. После двойного переворота водитель выпал через заднее стекло и чудом остался жив.