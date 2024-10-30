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Posted 30 октября, 09:39

Published 30 октября, 09:39

Modified 30 октября, 10:02

Updated 30 октября, 10:02

Двое детей пострадали в ДТП на трассе в Ростовской области

Двух взрослых и двух детей увезли на скорой после ДТП на трассе в Ростовской области

30 октября 2024, 09:39
Фото: тг Таганрог Происшествия. https://t.me/taganrog_chp61/6279
. Двое детей пострадали в ДТП на трассе в Ростовской области

Двое детей пострадали в ДТП на трассе в Ростовской области

Четыре человека, включая двух детей, пострадали в аварии на трассе «Новороссия» (Ростов-Симферополь), сообщает донская Госавтоинспекция.

ДТП случилось ранним утром 30 октября в Неклиновском районе. Около 05:00 мск 25-летний водитель Toyota Camry проезжал рядом с селом Синявским. В какой-то момент парень настолько разогнался, что не справился с управлением. Легковушка на скорости влетела в отбойник и перевернулась колесами вверх.

Двое детей пострадали в ДТП на трассе в Ростовской областиДвое детей пострадали в ДТП на трассе в Ростовской области
Двое детей пострадали в ДТП на трассе в Ростовской области. Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
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В результате аварии травмы получил водитель и трое пассажиров: двое детей в возрасте 11 и 8 лет и 31-летний взрослый. Пострадавших доставили в медучреждение.

Накануне днем в аварию попал мужчина, проезжавший по Шахтам. После двойного переворота водитель выпал через заднее стекло и чудом остался жив.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Авария#Неклиновский район#Пострадавшие#Toyota Camry#Медучреждение#Госавтоинспекция#Новороссия
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