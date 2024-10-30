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Posted 30 октября, 14:17

Published 30 октября, 14:17

Modified 30 октября, 14:17

Updated 30 октября, 14:17

Эколог объяснил, чем чревато засорение труб в Ростове влажными салфетками

Эколог объяснил, чем чревато засорение труб в Ростове влажными салфетками

30 октября 2024, 14:17
Фото: freepik.com.
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Эксклюзив
Даже одна салфетка может привести к масштабному засору труб и в конечном итоге загрязнить воду в регионе, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский эколог Дмитрий Брыканов.

По данным Ростовводоканала, чаще всего причиной засоров канализации в городе становятся влажные салфетки. Ростовский эколог Дмитрий Брыканов объясняет, что их опасность заключается также в токсичном составе нетканного материала.

«Чтобы понять масштаб проблемы, нужно пошагово разложить процессы, которые происходят в канализации. Сравнительно недавно появилась в обиходе влажная туалетная бумага и многие не видят или не хотят замечать разницу с влажными салфетками. Они состоят из нетканного материала, не разлагаются в воде, а в составе содержат пластик, спирт и химические отдушки», — рассказывает эксперт.

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Благодаря своей текстуре и прочности влажные салфетки легко цепляются друг за друга и к другому мусору, попадающему в канализацию, активно притягивают жиры и образуют огромные комки мусора. Они-то и не дают канализации работать нормально.

«Во-первых, от засора могут пострадать жильцы: если его вовремя не устранить, вода со всеми загрязнениями будет выливаться из унитаза обратно. Во-вторых, все что попадает в канализацию, должно пройти через системы очистки и вернуться в водоемы в очищенном состоянии. Салфетки этот процесс значительно затрудняют», — отмечает Дмитрий Брыканов.

Эколог объясняет, что микропластик и химикаты, содержащиеся во влажных салфетках, могут полностью не удаляться на очистных сооружениях и в итоге попадать в водоемы региона, отравляя их.

«Вода, которая направляется в унитаз, в наши краны — одна и та же. И если продолжать смывать в унитаз то, что надо выбрасывать в мусорное ведро, то придется смириться с купанием в грязной воде», — заключает эколог.

Ранее писала RostovGazeta о том, что в Ростовской области продолжают выявлять «серых» возчиков мусора.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Экология#Загрязнение экологии#Ростов
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