Эколог объяснил, чем чревато засорение труб в Ростове влажными салфетками

«Во-первых, от засора могут пострадать жильцы: если его вовремя не устранить, вода со всеми загрязнениями будет выливаться из унитаза обратно. Во-вторых, все что попадает в канализацию, должно пройти через системы очистки и вернуться в водоемы в очищенном состоянии. Салфетки этот процесс значительно затрудняют», — отмечает Дмитрий Брыканов.