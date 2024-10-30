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Posted 30 октября, 03:15

Published 30 октября, 03:15

Modified 30 октября, 03:18

Updated 30 октября, 03:18

Голубев сообщил о последствиях ночной атаки дронов на Ростовскую область

Голубев сообщил о последствиях ночной атаки дронов на Ростовскую область

30 октября 2024, 03:15
Фото: Mil.ru.
Глава Ростовской области Василий Голубев сообщил о семи сбитых вражеских беспилотниках в ночь на 30 октября.

Около 4 утра губернатор проинформировал об атаке беспилотников на Ростовскую область, он сообщил, что военные силами ПВО отражают ее.

Около 6 утра Голубев уточнил, что за ночь в Неклиновском районе были уничтожены сразу семь БПЛА, все они отказались самолетного типа.

Глава региона добавил, что по предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет.

При этом жители близлежащих населенных не сообщали о том, что слышали какие-либо взрывы и хлопки, характерные для работы ПВО. Вероятно, беспилотники сбили вдали от жилых домов.

Напомним, в ночь на пятницу, 25 октября, военные перехватили над территорий Ростовской области маломерный воздушный шар. По данным из открытых источников, малоразмерный воздушный шар — это один из простых беспилотных аппаратов. Он состоит из резинового или пластикового шара, коробки с аппаратурой и балласт, а также взрывчатку.

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