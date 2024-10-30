Голубев сообщил о последствиях ночной атаки дронов на Ростовскую область

Posted 30 октября, 03:15
Published 30 октября, 03:15
Modified 30 октября, 03:18
Updated 30 октября, 03:18
Около 4 утра губернатор проинформировал об атаке беспилотников на Ростовскую область, он сообщил, что военные силами ПВО отражают ее.
Около 6 утра Голубев уточнил, что за ночь в Неклиновском районе были уничтожены сразу семь БПЛА, все они отказались самолетного типа.
Глава региона добавил, что по предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет.
При этом жители близлежащих населенных не сообщали о том, что слышали какие-либо взрывы и хлопки, характерные для работы ПВО. Вероятно, беспилотники сбили вдали от жилых домов.
Напомним, в ночь на пятницу, 25 октября, военные перехватили над территорий Ростовской области маломерный воздушный шар. По данным из открытых источников, малоразмерный воздушный шар — это один из простых беспилотных аппаратов. Он состоит из резинового или пластикового шара, коробки с аппаратурой и балласт, а также взрывчатку.