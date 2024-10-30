Голубев сообщил о последствиях ночной атаки дронов на Ростовскую область

Напомним, в ночь на пятницу, 25 октября, военные перехватили над территорий Ростовской области маломерный воздушный шар. По данным из открытых источников, малоразмерный воздушный шар — это один из простых беспилотных аппаратов. Он состоит из резинового или пластикового шара, коробки с аппаратурой и балласт, а также взрывчатку.