Госуслуги предлагают перейти с почты Gmail на российские аналоги

Как сообщает ТАСС, на платформе уточняют, что на причиной стали проблемы с Google: компания ограничила использование верификации с помощью СМС-кода при создании новых аккаунтов. Вероятно, подтверждение через СМС будет недоступно и тем, кто когда-то регистрировался через почту GMail и забыл пароль. Восстановить его через данный почтовый ящик уже не получится.