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Posted 30 октября, 18:58

Published 30 октября, 18:58

Modified 30 октября, 19:00

Updated 30 октября, 19:00

Госуслуги предлагают перейти с почты Gmail на российские аналоги

Госуслуги предлагают перейти с почты Gmail на российские аналоги

30 октября 2024, 18:58
Фото: 1MI. Госуслуги предлагают перейти с почты Gmail на российские аналоги
Россиянам стали приходить уведомления с портала Госуслуг с предложением перенести почтовый адрес на другие платформы. В перечень возможных вошли российские аналоги: в частности XMail от VK.

Такое предложение поступает пользователем портала, которые регистрировались на нем с помощью почты GMail (Google Mail).

Как сообщает ТАСС, на платформе уточняют, что на причиной стали проблемы с Google: компания ограничила использование верификации с помощью СМС-кода при создании новых аккаунтов. Вероятно, подтверждение через СМС будет недоступно и тем, кто когда-то регистрировался через почту GMail и забыл пароль. Восстановить его через данный почтовый ящик уже не получится.

— Мы не можем гарантировать, что эта функция для уже созданных аккаунтов продолжит работать, — отмечают на Госуслугах.
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В целом для замены подойдет любая другая почта, но в сообщении указывается именно сервис @xmail, который принадлежит российской компании VK. Последний уже интегрирован с Госуслугами.

Проблемы с Google начались в России еще в сентябре. Пользователям РФ предлагали уже тогда создать резервные копии данных из-за сбоев в работе платформы. Кроме того, напоминали о переходе на другие способы двухфакторной аутентификации, которая не относится к Google.

Примерно в то же время перестал приходить код подтверждения для новых аккаунтов Госуслуг, зарегистрированных через российский номер.

Еще раньше, в начале августа, произошел сбой в работе YouTube на различных операционных системах смартфонов и в браузерах в web -версии. Видео попросту не включались.

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#Евгения Волкова#Россия#Ростов-на-Дону#Почта#Госуслуги#Google
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