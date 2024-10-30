Госуслуги предлагают перейти с почты Gmail на российские аналоги

Posted 30 октября, 18:58
Published 30 октября, 18:58
Modified 30 октября, 19:00
Updated 30 октября, 19:00
Такое предложение поступает пользователем портала, которые регистрировались на нем с помощью почты GMail (Google Mail).
Как сообщает ТАСС, на платформе уточняют, что на причиной стали проблемы с Google: компания ограничила использование верификации с помощью СМС-кода при создании новых аккаунтов. Вероятно, подтверждение через СМС будет недоступно и тем, кто когда-то регистрировался через почту GMail и забыл пароль. Восстановить его через данный почтовый ящик уже не получится.
— Мы не можем гарантировать, что эта функция для уже созданных аккаунтов продолжит работать, — отмечают на Госуслугах.
В целом для замены подойдет любая другая почта, но в сообщении указывается именно сервис @xmail, который принадлежит российской компании VK. Последний уже интегрирован с Госуслугами.
Проблемы с Google начались в России еще в сентябре. Пользователям РФ предлагали уже тогда создать резервные копии данных из-за сбоев в работе платформы. Кроме того, напоминали о переходе на другие способы двухфакторной аутентификации, которая не относится к Google.
Примерно в то же время перестал приходить код подтверждения для новых аккаунтов Госуслуг, зарегистрированных через российский номер.
Еще раньше, в начале августа, произошел сбой в работе YouTube на различных операционных системах смартфонов и в браузерах в web -версии. Видео попросту не включались.