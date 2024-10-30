«К чужой маме»: житель Ростова рассказал, как приставы забрали у него двухлетнюю дочь

Женщина обратилась в суд. И рассказала, что не может общаться со своей малышкой, которая жила с отцом. Ворошиловский суд Ростова вынес решение о передаче ребенка матери. Однако отец малышки этого не хотел. Долго скрываться от правоохранителей ему не удалось. Судебные приставы с представителями органов опеки и детским психологом забрали ребенка. И по суду передали его матери.