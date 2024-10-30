«К чужой маме»: житель Ростова рассказал, как приставы забрали у него двухлетнюю дочь

Posted 30 октября, 08:24
Published 30 октября, 08:24
Modified 30 октября, 11:52
Updated 30 октября, 11:52
Напомним, что со ссылкой на судебных приставов, ростовские СМИ сообщали историю воссоединения матери с дочерью.
Женщина обратилась в суд. И рассказала, что не может общаться со своей малышкой, которая жила с отцом. Ворошиловский суд Ростова вынес решение о передаче ребенка матери. Однако отец малышки этого не хотел. Долго скрываться от правоохранителей ему не удалось. Судебные приставы с представителями органов опеки и детским психологом забрали ребенка. И по суду передали его матери.
Однако отца малышки — Юрия Чебуракова возмутила такая подача информации. И он обратился в редакцию.
«У меня есть официальный документ, что эти два года я не скрывался, а постоянно был на связи. В действительности мать сама бросила двухмесячную малышку и меня. Два года я растил доченьку сам. Мать прекрасно знала, где и как мы живем, но не проявляла к нашей жизни никакого участия», — сообщил корреспонденту RostovGazeta Юрий Чебураков.
По словам собеседника, после очередного бытового скандала его жена попросту ушла, оставив мужчину с двухмесячной дочкой на руках.
«Она сказала, что домой больше не вернется. Я спросил — а как же дочка? А она ответила, что дочка ей особо не нужна. Бросила она нас в тяжелом состоянии, когда малышка мучилась запорами», — рассказывает отец ребенка.
Однако, как отмечает Юрий, через два месяца женщина опомнилась и подала в суд на определение места жительства ребенка.
«Она писала разные заявления со странными, нелепыми обвинениями. Ко мне регулярно приходили из опеки, из ПДН, приезжали из администрации. День через день у нас дома были проверки. А теперь сообщается, что я скрывался?» — недоумевает собеседник.
Юрий добавляет, что суд первой инстанции отказался передавать ребенка матери. Этот документ есть в наличии редакции.
В нем указано мнение суда — что мать не проявляет должного внимания и заботы к дочери, равнодушно относится к ребенку. Лишь обращается с жалобами и заявлениями на отца в различные муниципальные и государственные учреждения. Причем эти жалобы, зачастую направлены на насильственные действия мужчины.
Показания матери ребенка суд посчитал надуманными и решил оставить дочку отцу, отметив, что к нему малышка больше привязана. Такое мотивированное решение суда, согласно документу, было составлено 22 марта 2024 года.
Однако, как сообщает Юрий, через месяц жена подала апелляцию.
«Я упустил и не особо следил за этим. Дело в том, что у дочери обнаружено серьезное заболевание, и я плотно занимался ее лечением. Добился ремиссии. А суд постановил отдать малышку матери — по сути, чужой тете, которая сама отказалась участвовать в жизни дочери на протяжении двух лет. Но мне рассказали, каким образом она выиграла апелляцию», — отмечает Чебураков.
По словам отца, дочь у него забирали силовым методом.
«Детский психолог и вовсе не был таковым. Моей доченьке 2 года и 2 месяца, а психолога к ней привели якобы со школы, который сказал, что такой возраст не в его компетенции, — отмечает отец. — Я не оказывал никакого сопротивления. Это была добровольная передача. Но меня избили, разбили голову».
По словам собеседника, интерес правоохранителей вызвали и упакованные в комнате вещи.
«Я покупаю квартиру с большей площадью и планировал переезд. В квартире находились упакованные стамески, молотки, кухонные ножи, пилы. Люди в форме заинтересовались, что это такое. Я объяснил. А что не так-то? Я просто собирал вещи для переезда», — уточняет Юрий.
Отец добавляет, что после побоев, прошел судебно-медицинскую экспертизу. Но она пока еще не готова.
Однако согласно справке из травмпункта, датированной 25 октября 2024 года, у Юрия диагностирован ушиб мягких тканей грудной клетки справа и ушибленная рана головы. Эта справка есть в наличии редакции. Пациенту рекомендовано принимать антибиотик и обезболивающий препарат. А также велено ходить на перевязки по месту жительства и снять швы у хирурга.
Отец сокрушается, что остался без малышки. Его поддерживает гражданская супруга, которая помогала воспитывать дочку минувший год и которую девочка звала «мамой».
«Сейчас подана кассационная жалоба на обжалование решения суда», — резюмирует собеседник.
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