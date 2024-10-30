Кафе и рестораны массово закрываются в Ростовской области в 2024 году

Posted 30 октября, 12:29
Published 30 октября, 12:29
Modified 30 октября, 12:31
Updated 30 октября, 12:31
Так, за первые девять месяцев 2024 года закрылось 724 заведения общепита. В прошлом году за тот же период работу прекратили 588 баров, кафе и ресторанов. Число ликвидаций бизнеса в сфере выросло на 23%.
Чаще других в текущем году закрывались бары (65 заведений с начала года). Год к году их стало меньше на 54,7%. Количество закрывшихся ресторанов выросло на 26% и составило 513. Также в этом году работу прекратили 146 кафе, что на 5% больше, чем в 2023 году.
Банкротов в данном сегменте региона стало в 2,5 раза. Если в 2023 году разорились два юрлица, то в 2024 году — пять.
Всего в регионе работают 5 588 заведений общепита. Это всё ещё больше, чем год назад (5 367).
Вероятно, к концу года число закрывшихся ресторанов и кафе вырастет ещё больше. В октябре о прекращении работы сообщили несколько известных ростовских заведений.