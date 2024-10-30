Кафе и рестораны массово закрываются в Ростовской области в 2024 году

Чаще других в текущем году закрывались бары (65 заведений с начала года). Год к году их стало меньше на 54,7%. Количество закрывшихся ресторанов выросло на 26% и составило 513. Также в этом году работу прекратили 146 кафе, что на 5% больше, чем в 2023 году.