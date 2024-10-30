rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 октября, 19:04

Published 30 октября, 19:04

Modified 30 октября, 19:06

Updated 30 октября, 19:06

«Как купили дорогу»: ростовчанка рассказала, почему ее лишили проезда к собственному дому.

«Как купили дорогу!»: жительницу Ростова лишили проезда к собственному дому

30 октября 2024, 19:04
Фото: Ольга Шкунова. rostovgazeta.ru. «Как купили дорогу»: ростовчанка рассказала, почему ее лишили проезда к собственному дому.

Жительницу Ростова лишили проезда к собственному дому в СНТ

Сюжет
Эксклюзив
Жительница Ростова Ольга Шкунова сообщила RostovGazeta, что уже несколько лет не может заехать на машине к себе во двор. А все потому, что муниципальная дорога, которая вела к ее дому, оказалась в частных руках.

Ростовчанка рассказывает, что порядка двадцати лет назад приобрела дом на углу улицы Амбарная в Ростове — в садоводстве «Ростсельмашевец». И все было хорошо до 2014 года, пока, по словам собеседницы, не произошел самозахват земли.

«Муниципальную землю выдали за садоводческую и продали людям. Отмежевали участок, поставили на кадастровый учет. Из-за этого я лишилась возможности проехать к своему дому на машине. Разве это нормально, чтобы к дому не было проезда? И до сих пор не могу загнать свою машину во двор и поставить ее свой в гараж», — отмечает Ольга Шкунова.
«До сих пор не могу загнать свою машину во двор и поставить ее свой в гараж», — отмечает ростовчанка Ольга. Фото сделано в декабре 2023 года. «До сих пор не могу загнать свою машину во двор и поставить ее свой в гараж», — отмечает ростовчанка Ольга. Фото сделано в декабре 2023 года.
«До сих пор не могу загнать свою машину во двор и поставить ее свой в гараж», — отмечает ростовчанка Ольга. Фото сделано в конце октября 2024 года. .«До сих пор не могу загнать свою машину во двор и поставить ее свой в гараж», — отмечает ростовчанка Ольга. Фото сделано в конце октября 2024 года. .
«До сих пор не могу загнать свою машину во двор и поставить ее свой в гараж», — отмечает ростовчанка Ольга.«До сих пор не могу загнать свою машину во двор и поставить ее свой в гараж», — отмечает ростовчанка Ольга.
«До сих пор не могу загнать свою машину во двор и поставить ее свой в гараж», — отмечает ростовчанка Ольга.«До сих пор не могу загнать свою машину во двор и поставить ее свой в гараж», — отмечает ростовчанка Ольга.
«До сих пор не могу загнать свою машину во двор и поставить ее свой в гараж», — отмечает ростовчанка Ольга. Фото сделано в декабре 2023 года. . Фото: Ольга Шкунова. rostovgazeta.ru
Через тернии к дому: жители Ростова-на-Дону пробираются домой тайными тропами
Узнать подробнее

Собеседница добавляет, что на месте муниципальной дороги новый собственник установил забор, не позволяющий проехать. Разве что для Ольги оставили калитку, через которую она может заходить в свой дом.

«Когда признавали право собственности на землю, по решению суда, были возбуждены уголовные дела. Но с тех пор ничего не изменилось. Я по-прежнему живу без возможности проехать к своему дому», — подчеркивает Ольга.

По словам ростовчанки, пользоваться землей для проезда на машине, собственник участка не разрешает категорически, установив забор и перегородив ворота.

«Постоянно мне угрожают, говоря, что это их земля. Собственница так и заявляет, что домой я могу проехать только через ее труп!» — недоумевает жительница дома на Амбарной.

Ранее RostovGazeta сообщала о похожем случае в Ростове, когда жителям улицы Тракторной приходилось платить по 50 рублей за проезд к своему дому.

По 50 руб приходится платить жителям Тракторной в Ростове, чтобы попасть домой
Узнать подробнее
Читайте также:
Жителей Ростовской области отрезали от цивилизации, перекрыв дороги к их домамЖителям улиц Березовая и Изумрудная в Аксайском районе перекроют дорогу к домуВ течение месяца станет бесплатной дорога к дому на Тракторной в Ростове
#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика