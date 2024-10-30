«Как купили дорогу!»: жительницу Ростова лишили проезда к собственному дому

Posted 30 октября, 19:04
Published 30 октября, 19:04
Modified 30 октября, 19:06
Updated 30 октября, 19:06
Ростовчанка рассказывает, что порядка двадцати лет назад приобрела дом на углу улицы Амбарная в Ростове — в садоводстве «Ростсельмашевец». И все было хорошо до 2014 года, пока, по словам собеседницы, не произошел самозахват земли.
«Муниципальную землю выдали за садоводческую и продали людям. Отмежевали участок, поставили на кадастровый учет. Из-за этого я лишилась возможности проехать к своему дому на машине. Разве это нормально, чтобы к дому не было проезда? И до сих пор не могу загнать свою машину во двор и поставить ее свой в гараж», — отмечает Ольга Шкунова.
Собеседница добавляет, что на месте муниципальной дороги новый собственник установил забор, не позволяющий проехать. Разве что для Ольги оставили калитку, через которую она может заходить в свой дом.
«Когда признавали право собственности на землю, по решению суда, были возбуждены уголовные дела. Но с тех пор ничего не изменилось. Я по-прежнему живу без возможности проехать к своему дому», — подчеркивает Ольга.
По словам ростовчанки, пользоваться землей для проезда на машине, собственник участка не разрешает категорически, установив забор и перегородив ворота.
«Постоянно мне угрожают, говоря, что это их земля. Собственница так и заявляет, что домой я могу проехать только через ее труп!» — недоумевает жительница дома на Амбарной.
Ранее RostovGazeta сообщала о похожем случае в Ростове, когда жителям улицы Тракторной приходилось платить по 50 рублей за проезд к своему дому.