«Как купили дорогу!»: жительницу Ростова лишили проезда к собственному дому

Жительницу Ростова лишили проезда к собственному дому в СНТ

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Жительница Ростова Ольга Шкунова сообщила RostovGazeta, что уже несколько лет не может заехать на машине к себе во двор. А все потому, что муниципальная дорога, которая вела к ее дому, оказалась в частных руках.